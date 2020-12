Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques années, Rare a enfin réussi à se débarrasser de la pression de son passé pour entrer dans une étape qui verrait le développement de nouveaux projets. Le premier d’entre eux était Sea of ​​Thieves, un titre multijoueur sur le thème des pirates qui a débuté dans l’incertitude et le doute, mais qui est finalement devenu un succès pour l’environnement de jeu Xbox et plus tard sur PC. Le jeu est entré dans l’histoire et l’équipe de développement s’en est souvenu avec une vidéo commémorative.

Rare a présenté une nouvelle vidéo de Sea of ​​Thieves sur sa chaîne YouTube officielle, mais cette fois ce n’était pas un journal de développement ou la révélation de nouveau contenu, mais plutôt une vidéo commémorative des 1000 jours que le jeu a accomplis et sa communauté naviguant sur les mers. Ce matériel, qui a un thème musical en fonction de la vie des pirates, compile certains des moments les plus importants de Sea of ​​Thieves et montre comment le jeu s’est développé au fil du temps, au point d’être l’un des favoris Joueurs Xbox et PC, où il fait la même chose sur Windows et Steam.

Le succès de Sea of ​​Thieves a conduit Rare à repenser l’avenir du jeu et pour 2021 un système de progression similaire à celui de Fortnite fait son apparition, ainsi que l’arrivée de contenus par saisons. Dans tous les cas, le jeu dispose d’une grande communauté et l’équipe de développement en tient compte, il est donc prévu que les nouvelles propositions aillent de pair avec l’approbation des joueurs.

Sea of ​​Thieves est disponible sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source