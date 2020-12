1000 jours se sont déjà écoulés depuis Première de Sea of ​​Thieves, un instant que beaucoup de joueurs ne peuvent oublier car il apporte avec lui un grand souvenir d’un des jeux qui est un avant et un après. Par conséquent, avec l’intention de célébrer ce moment important pour les joueurs, la société a décidé de partager une vidéo émouvante pleine de bons souvenirs et même des faits intéressants sur le jeu.

Cette vidéo montre les dates exactes auxquelles le jeu a reçu les différents contenus dont nous pouvons profiter aujourd’hui et qui en ont fait l’un des jeux multijoueurs les plus amusants à ce jour. Bien sûr, ils indiquent également que chaque joueur qui connectez-vous avant le 16 décembre Vous recevrez un patch commémoratif pour les 1000 jours du jeu.

Mais si tout cela ne semble pas suffisant, dans ses réseaux sociaux l’entreprise a voulu aller plus loin. Pour ce faire, ils ont a partagé une infographie complète dans lequel ils montrent des données curieuses comme le fait que plus de 10 millions de joueurs ont vomi ou même que certains l’ont utilisé comme une arme aveuglante contre leurs ennemis. Un élément curieux qui, sans aucun doute, donne vie à l’œuvre.

Sea of ​​Thieves est actuellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X. Il est devenu l’une des grandes références dans le monde du jeu vidéo puisqu’il enregistre toutes sortes de propositions pour les joueurs. Après tout, cela garantit que chaque joueur peut profiter d’opportunités uniques et toujours avec la meilleure expérience de jeu possible.