Rare a partagé une infographie intéressante qui montre certaines des statistiques les plus curieuses du jeu.

Aujourd’hui ils sont accomplis 1000 jours Depuis la sortie de Sea of ​​Thieves, beaucoup de choses se sont passées dans le bac à sable Rare, considéré par Microsoft comme l’un des jeux les plus importants de Game Pass et la nouvelle licence créative la plus réussie pour Xbox de la dernière génération.

Pour fêter cette date, Rare a sorti une vidéo qui apportera sûrement de bons souvenirs aux joueurs qui sont depuis le début. La vidéo montre le les dates exactes auxquelles le jeu recevait différents composants qui ont été ajoutés à la formule jusqu’à aujourd’hui. De plus, tous les joueurs qui se connectent avant le 16 décembre recevra un patch commémoratif pour les 1000 jours du jeu

De plus, Rare a partagé sur ses réseaux sociaux du jeu un infographie spectacles faits amusants car plus d’un million de joueurs ont canonné un navire ennemi et plus de 10 millions ont vomi, dont 114 000 ont utilisé le vomi comme une arme aveuglante contre leurs rivaux. A la date près d’un demi-million de joueurs ont atteint le rang de Pirate Legend et le jeu propose 15 millions de joueurs.

Sea of ​​Thieves célèbre actuellement son événement de vacances avec le retour du Festival of Giving. De la même manière, Rare prévoyait il y a quelques semaines de quitter les mises à jour mensuelles au profit de nouvelles saisons trimestrielles avec du contenu gratuit et la vente optionnelle d’un abonnement de saison pour obtenir un plus grand nombre de récompenses cosmétiques.

