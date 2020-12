Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 15h01

Tu peux le créer? Cela fait plus de mille jours qu’il a été lancé Mer des voleursSelon plusieurs de ses joueurs, le jeu est maintenant dans un bien meilleur endroit après toutes les mises à jour, et il y aurait près de 15 millions d’utilisateurs actifs.

Pour célébrer cette étape importante, Rare organisera un événement commémoratif spécial pour tous les utilisateurs qui se connectent aujourd’hui. De la même manière, vous pouvez obtenir une autre récompense supplémentaire si vous jouez depuis sa création.

«Connectez-vous ces jours-ci pour recevoir 1000 patchs de marque en latin, et si vous appréciez Sea of ​​Thieves depuis son lancement, vous pouvez également obtenir une version dorée. Jouez uniquement pendant la période d’éligibilité, et après 72 heures, vous recevrez la version rouge et une semaine plus tard, vous recevrez la version or si vous vous qualifiez. “