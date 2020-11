Le titre multijoueur de Rare continuera à naviguer sur les mers dans la nouvelle génération avec des améliorations techniques.

Ces derniers jours, et compte tenu du fait que nous sommes aux portes de la nouvelle génération de consoles, les studios en profitent pour confirmer les améliorations que le jeux rétrocompatibles avec les systèmes qui ouvriront la voie à un nouveau cours de divertissement interactif. Maintenant, c’est Rare qui a détaillé les nouvelles que Sea of ​​Thieves présentera sur Xbox Series.

Les deux versions iront à 60 FPS, mais seule la Xbox Series X atteint la résolution 4KLe compte Twitter officiel de l’étude britannique a publié des informations dans lesquelles ils révèlent que le jeu des navires et des pirates ira à 4K et 60 images par seconde sur Xbox Series X. De son côté, la Xbox Series S naviguera également à 60 images, mais cette fois la résolution reste à 1080p. Bien entendu, les deux systèmes bénéficieront d’améliorations et de rapidité dans les temps de chargement.

Depuis son lancement, Sea of ​​Thieves a construit une communauté toujours croissante de pirates fidèles, et Rare souhaite que les utilisateurs restent actifs sur les nouveaux systèmes. le améliorations techniques ils peuvent être de bonnes incitations pour eux de continuer à naviguer sur leurs mers pendant longtemps, selon une formule qui a évolué au fil du temps.

Dans notre revue Sea of ​​Thieves, nous vous en disons plus sur le jeu, avec des détails qui vous aideront probablement à comprendre le clés de son succès et de son expansion intergénérationnelle. Une extension gratuite avec un nouveau contenu a également été publiée récemment.

