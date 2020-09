Quelque chose qui nous a rendu très clair Titre de pirates de Rare Depuis son lancement, il vise à garantir la meilleure expérience aux joueurs. Et bien qu’au début il n’ait pas reçu les meilleures critiques en raison du manque de contenu, petit à petit le titre a progressé vers offrir aux joueurs une proposition unique. Un gameplay intéressant dans lequel nous pouvons nous sentir comme de vrais guerriers et, bien sûr, vivre d’incroyables aventures en mer avec notre équipage de pirates.

Bien sûr, tout a meilleur goût dans cette aventure lorsque vous vous rapprochez de plus en plus d’une nouvelle mise à jour qui vous garantira de connaître de nouveaux endroits et de nouvelles expériences. De cette façon, nous sommes présentés Caveau des anciens, La nouvelle mise à jour du jeu de Rare pour laquelle la société espère beaucoup. D’autant plus qu’elle vise à être l’une des extensions les plus importantes et les plus importantes depuis un certain temps, septembre étant l’un des mois les plus prometteurs à ce jour pour les joueurs du titre pirate.

Le 9 septembre prochain, les joueurs pourront profiter de cette proposition spectaculaire qui nous mènera aux coffres aux trésors, ce que son nom indique bien. De cette façon, nous avons pour nous une proposition incroyable qui nous mènera à travers toute la carte du jeu de pirates pour en profiter ces trésors qui appartiennent aux Gold Hoarders. Bien sûr, les dangers et les rivalités sont plus qu’assurés dans ce travail spectaculaire. N’oubliez pas qu’en tant que bon pirate, vous aurez toutes sortes d’ennemis prêts à vous affronter et à voler tout ce que vous avez accompli jusqu’à présent.

Sea of ​​Thieves est disponible sur PC et Xbox One. Sa proposition a permis aux joueurs du monde entier de profiter du meilleur contenu possible puisque, comme Rare l’a bien démontré, c’est un jeu prêt à avancer. Et le meilleur de tous, vous avez de grandes possibilités de jouer avec des amis ou des joueurs du monde entier. Tous partageant le même objectif: être les pirates les plus puissants en mer.