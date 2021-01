Des changements majeurs sont attendus dans le bac à sable Rare pirate.

Il y a un peu plus d’un mois, Rare ont rapporté qu’après plus d’un an et demi de soumission de mises à jour mensuelles à Sea of ​​Thieves, ils abandonneraient ce nouveau système de diffusion de contenu au profit de la création de saisons trimestrielles qui commenceraient début 2021. Bien qu’il y ait de nombreux détails à définir sur le fonctionnement de ces saisons, le studio britannique propose aujourd’hui un date spécifique pour le début de la Saison 1 de Sea of ​​Thieves.

Après la fin des événements du Festival of Giving – l’événement de Noël et du Nouvel An – cette semaine, les joueurs auront une semaine de congé avant le début de la saison 1. 28 janvier 2020. Les détails sur la première saison restent rares, mais on sait qu’ils impliqueront, entre autres, la vente du Passe de pillage, un laissez-passer de récompenses cosmétiques premium similaire à ce que les joueurs peuvent actuellement trouver dans le Pirate Emporium.

Auparavant, il a également été commenté que cette première saison du jeu viendrait avec nouvelles missions de l’Alliance Mercantile, qui vous permettra de suivre des indices en tant que détective à travers toutes les îles du jeu. Il a également été commenté qu’étant donné le peu d’intérêt des joueurs pour le mode Sable il a été décidé d’arrêter de le mettre à jour, même s’il sera toujours disponible.

Nous continuerons de surveiller les derniers détails de cette saison pour les rapporter en temps opportun. Pour l’instant, nous vous invitons à revoir cette liste avec des jeux qui, comme Sea of ​​Thieves, ont connu une montée en popularité tardive.

En savoir plus: Sea of ​​Thieves.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');