Rare a l’intention de garder Sea of ​​Thieves actif pour les années à venir. Le studio a donc déjà dévoilé une partie de sa stratégie de sortie de nouveau contenu pour le titre pirates. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le jeu aura bientôt un nouveau système de saison et une nouvelle progression.

Si vous êtes enthousiasmé par toutes les nouveautés à venir dans Sea of ​​Thieves, vous serez heureux d’apprendre que sa saison 1 a déjà une date de début. Rare offrira beaucoup de contenu supplémentaire et le Plunder Pass, l’équivalent du Battle Pass d’autres titres populaires.

Quand commencera la saison 1 de Sea of ​​Thieves?

Rare n’a pas encore révélé tout le contenu de la saison 1 de son titre de pirates, mais il a ravi la communauté avec la révélation de sa date de début. Les joueurs n’auront pas à attendre longtemps, car la nouvelle phase de Sea of ​​Thieves débutera la semaine prochaine.

La société a révélé que la saison 1 débutera le jeudi 28 janvier. Le titre devrait recevoir une mise à jour majeure ce jour-là. Les plans sont que chaque saison durera environ 3 mois, donc la prochaine période commencerait jusqu’en avril.

Comme nous l’avons mentionné, la saison 1 arrivera avec plus de nouveautés cosmétiques grâce au Plunder Pass, un élément de paiement qui offrira un contenu exclusif. De plus, des événements spéciaux sont attendus.

D’autre part, Rare a confirmé qu’il continuerait à publier plus de contenu et de mises à jour pour le mode Aventure; cependant, le mode Arena ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités. La bonne nouvelle est qu’il restera actif tel qu’il est actuellement.

La saison 1 de Sea of ​​Thieves débute le 28 janvier. pic.twitter.com/EM7LALD1hR – Sea of ​​Thieves (@SeaOfThieves) 21 janvier 2021

Sûrement au début de la semaine prochaine, tous les détails de la saison 1 et des informations sur le Plunder Pass seront révélés, comme son contenu pour ce mois-ci et son prix sur toutes les plateformes. Nous vous en tiendrons informés.

Sea of ​​Thieves est disponible pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au titre sur cette page.