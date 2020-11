Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sea of ​​Thieves est un jeu en tant que service qui a évolué depuis son lancement sur Xbox One et PC. Comme vous l’imaginez, la même chose se produira lorsque la nouvelle génération de consoles arrivera et ce titre aura des optimisations pour Xbox Series X et Xbox Series S.

Récemment Rare, le studio responsable de Sea of ​​Thieves, a révélé qu’il allait optimiser son jeu pour profiter de la puissance des consoles de nouvelle génération. C’est grâce à cela que le jeu d’aventure pirate fonctionnera à une cadence de 60 images par seconde et en résolution 4K sur Xbox Series X.

Mais qu’en est-il de la Xbox Series S? Le petit frère de cette génération de Xbox pourra également faire tourner Sea of ​​Thieves à 60 images par seconde. La différence est que vous devrez vous contenter de l’exécuter en résolution 1080p.

Il est à noter que grâce aux deux consoles équipées d’un SSD, Sea of ​​Thieves aura également des temps de chargement beaucoup plus faibles.

Vous avez hâte de mettre les voiles sur Xbox Series X ou Xbox Series S? Voici les principales optimisations pour votre expérience Sea of ​​Thieves de nouvelle génération, alors préparez-vous à profiter d’un fracas soyeux et lisse: ⏱️ Temps de chargement améliorés

⬛ 4K, 60FPS sur Xbox Series X

⬜ 1080p, 60FPS sur Xbox Series S pic.twitter.com/RESsON2uxZ – Sea of ​​Thieves (@SeaOfThieves) 4 novembre 2020

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de jouer à Sea of ​​Thieves dans la prochaine génération? Dites le nous dans les commentaires.

Sea of ​​Thieves est disponible sur Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.