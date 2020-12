Grâce à un événement spécial à durée limitée désormais disponible, les joueurs peuvent débloquer Sefirot dès maintenant.

Comme annoncé la semaine dernière, Nintendo a créé un nouveau Direct axé sur Sefirot, le méchant de Final Fantasy VII et le prochain personnage téléchargeable à rejoindre Super Smash Bros.Ultimate. Comme beaucoup s’y attendaient déjà, lors de la diffusion, la date à laquelle l’Ange d’une aile rejoindra le casting des combattants du jeu a été annoncée, bien que quelques surprises supplémentaires aient été révélées dans le flux.

En commençant par les détails de son arrivée, Sefirot arrivera officiellement à Super Smash Bros.Ultimate le 23 décembre. Comme pour les combattants précédents, il sera accompagné d’un nouveau scénario (Northern Cave), d’un ensemble de mélodies pour ce niveau (9 au total) et de sa propre planche spirituelle basée sur divers personnages de Final Fantasy VII ( comme Tifa, Aerith, Barret, entre autres).

Le Challenge de Sefirot nous permettra de débloquer le personnage après l’avoir vaincuÉvidemment, l’annonce était accompagnée d’une présentation du personnage par Masahiro Sakurai, directeur du jeu. Dans ce document, le créateur nous a montré le style de combat de l’antagoniste et a démontré toutes ses attaques et ses mouvements en action. Il va sans dire qu’il sera un combattant dangereux avec un pouvoir destructeur énorme, mais pas pour cette raison invincible.

En plus de cela, Sakurai a fait une annonce surprise lors du stream axé sur le personnage. Sachant que Sefirot est l’un des patrons les plus aimés et reconnus dans le monde des jeux vidéo et un combattant avec qui beaucoup attendent déjà de jouer, la créative a révélé l’ajout d’un événement spécial appelé «Le défi Sefirot». Celui-ci sera disponible pour une durée limitée du 18 au 23 décembre et nous permettra de défier l’ange maléfique d’une aile dans un combat d’endurance. Le combat aura trois niveaux de difficulté différents et, si nous parvenons à le battre dans l’un d’entre eux, nous pouvons le débloquer tôt. C’est vrai, nous pouvons avoir Sefirot maintenant!

Il est important de noter que le défi ne sera disponible que pour ceux qui ont obtenu le pack de personnages ou le deuxième pack de combattant. Aussi que celui-ci ne peut être joué que pendant les cinq prochains jours. Après cette période, Sefirot rejoindra immédiatement le jeu une fois que nous l’achèterons.

Enfin, un ensemble de nouvelles tenues a été présenté pour les combattants Mii inspirés des personnages de Final Fantasy (Tifa, Barret, Aerith et Chocobo) et Geno de Super Mario RPG. Tous seront vendus séparément de Sefirot.

