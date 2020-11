Sega annonce des pertes d'un million de dollars au cours du dernier trimestre fiscal et demande la retraite de 650 employés

La seule division en croissance est celle des jeux vidéo, tandis que Sega accuse les effets du coronavirus.

Sega sammy a publié ses résultats financiers du premier semestre de l’exercice, d’avril à septembre 2020. Et, comme nous anticipions la vente de la division arcade de Sega en milieu de semaine, le groupe a enregistré Les millionnaires perd sur la période, avec ses seules données positives centrées sur la division jeux vidéo.

La seule division avec des avantages a été les jeux vidéoEn tout, ventes nettes de Sega au cours de la période étaient de 110225 millions de yens, un 33,4% de baisse par rapport à 2019. Bien que les avantages, comme vous pouvez l’imaginer, ont été négatifs: Sega enregistre certains pertes de 3583 millions de yens, contre 12,658 milliards de yens de bénéfices il y a un an. En ce sens, le seul segment qui a généré des avantages a été le Divertissement, et plus précisément, les ventes de jeux vidéo, ainsi que celles de jouets.

La section jeux vidéo de l’entreprise clôt ces 6 mois avec un chiffre d’affaires de 61,4 milliards de yens, et bénéfice de 20,3 milliards de yens, des améliorations de 10% et 109,3%, respectivement, par rapport à l’année précédente. D’autre part, les ventes de jouets représentent également un bénéfice de 0,2 milliard de yens pour Sega. Au lieu de cela, les deux machines d’arcade comme la gestion des arcades subir des pertes pour le segment du divertissement.

La société se concentrera davantage sur le développement de jeux grand publicEn cela, comme nous vous l’avons informé tout au long de la semaine, Sega Sammy a vendu 85,1% de sa division de salles de loisirs et des locaux physiques à une autre société, GENDA, et a annoncé un restructuration de ses équipes de développement, faisant passer les travailleurs des machines d’arcade au développement de jeux vidéo grand public. Comme pour le reste des segments, la section de Pachinkos et Pachislots ont enregistré des pertes de 12,4 milliards de yens, tandis que Stations touristiques Ils clôturent également avec 4,6 milliards de pertes.

Retour aux jeux vidéo, et sur les titres spécifiques, Sega maintient le lancement de Shin Megami Tensei 5 figé d’ici 2021 (année civile), et met en avant les ventes «fortes» de ses titres de catalogue, notamment en Occident. A Total War Saga: Troy a réussi à vendre plus de 7,5 millions d’unités, malgré une erreur d’impression dans le rapport qui parle de «750 millions d’unités», alors que les précédents titres de la série Total War se sont vendus 2,5 millions d’unités sur la période.

De même, au cours des 6 derniers mois, les jeux Sonic se sont vendus 2,3 millions d’exemplaires entre leurs différentes livraisons, ceux de Football Manager en ajoutent 1,5 million, et Persona en ajoute encore 1,5 million d’exemplaires sur la période. Malgré les données positives dans les jeux vidéo, comme vous pouvez le voir, les effets du coronavirus ont causé de graves pertes à Sega Sammy tout au long de l’année, c’est pourquoi ils cherchent à réduire le personnel avec la marche de 650 ouvriers.

Sega demande la retraite volontaire de 650 travailleursDans un communiqué officiel, l’entreprise demande le retraite volontaire de 650 travailleurs parmi ses différents groupes et sections, dans le cadre d’une restructuration interne pour faire face à des pertes extraordinaires. Bien sûr l’entreprise garantit une compensation pour les travailleurs qui acceptent leur retrait, ainsi que aide au réemploi de ceux qui le demandent.

Et parallèlement à cela, ils ont également annoncé un réduction du salaire de base de votre conseil d’administration pour le reste de l’exercice, en plus de confirmer que ne vous attendez pas à recevoir des bonus pour la performance de cet exercice, pour des raisons plus qu’évidentes. Un mois difficile pour l’entreprise, en attendant la première de jeux comme Yakuza: Like a Dragon et Football Manager 2021 qui peuvent améliorer les chiffres au trimestre prochain.

