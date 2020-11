La saga Total War s’élève à 34,4 millions de jeux, loin des chiffres de Sonic.

Quelques semaines après la publication des résultats financiers de Sega pour le dernier trimestre, la société japonaise propose désormais son rapport annuel 2020 rempli de données sur les produits de l’entreprise. Et, avec cela, nous pouvons connaître le chiffres de vente mis à jour des grandes sagas de Sega, des figures emblématiques comme Sonic the Hedgehog aux plus récentes réussites occidentales.

Yakuza s’élève à 14 millions, personne à 13,1 millionsEt cela nous laisse avec deux détails très célèbres. D’une part, on sait que la saga Yakuza a déjà dépassé les 14 millions de jeux vendus. Et, d’autre part, la saga Persona, qui à son tour dérive de Shin Megami Tensei, dépasse déjà le 13,1 millions de jeux vendus. Dans les deux cas, Sega souligne le succès de ses dernières livraisons dans l’ouest, avec de bons chiffres de vente en Occident au cours de la dernière génération.

Bien sûr, ses chiffres sont loin de ceux des sagas les plus vendues. Football Manager s’élève à 22 millions tout au long de sa vie, tandis que Total War atteint 34,4 millions de matchs. Pour sa part, Sonic the Hedgehog a vendu 1,14 milliard unités tout au long de sa vie. Et, avant que quiconque ne panique, dans ce chiffre, Sega compte à la fois les ventes de ses jeux et les téléchargements de jeux. F2P et rééditions, jouets et merchandising, machines d’arcade et pachinkos… Ce qui explique ce nombre démesuré.

Ensuite, nous vous montrons les chiffres de vente de les principales sagas de Sega tout au long de sa vie, publié par la société dans son rapport financier:

Shin Megami Tensei: 17,4 millions d’unités (comprend les jeux F2P).

Personne: 13,1 millions d’unités.

Total War: 34,4 millions d’unités.

Football Manager: 22 millions d’unités.

Sonic: 1,14 milliard d’unités (comprend les jeux F2P, les rééditions, les arcades et les pachinkos, les jouets et les marchandises).

PuyoPuyo: 32 millions d’unités (comprend les jeux F2P et les utilisateurs enregistrés depuis l’acquisition de l’IP).

Sakura Wars: 4,1 millions d’unités.

Yakuza (Ryu Ga Gotoku): 14 millions d’unités.

Phantasy Star Online: 5,5 millions d’utilisateurs.

Chain Chronicle: 22 millions d’unités (inclut les téléchargements F2P)

Dans le cadre de la liste, Sega inclut également les données de vente de ses pachinko sagas, ainsi que le sagas de tiers ils utilisent sous licence. Comme, par exemple, vos produits liés à Hatsune Miku, qui cumulent 6,4 millions d’unités vendues entre les jeux payants et F2P. Dans tous les cas, et au cas où vous auriez manqué les sorties de Sega cette année, nous vous invitons à revoir avec nous l’analyse de Yakuza: Like a Dragon, ainsi que l’analyse de A Total War Saga: Troy et l’analyse de Persona 5 Royal.

