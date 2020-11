Pour encourager les fans à faire un don, SEGA a partagé des ressources inédites.

Art conceptuel de Sonic Adventure 2.

Un des personnages les plus aimés du monde du jeu vidéo est Sonic. Le hérisson bleu de SEGA Il a suscité des passions parmi des générations de joueurs et continue d’avoir de nombreux fans enthousiastes à travers le monde. Maintenant, SEGA a partagé matériel non publié de certains des jeux vidéo classiques de Sonic, parmi lesquels on trouve croquis, images et chansons.

Ce week-end le Extra Life 2020, une œuvre de bienfaisance diffusée en continu pour Children’s Miracle Network, une organisation à but non lucratif d’hôpitaux pour enfants aux États-Unis et au Canada. SEGA America a participé à l’événement et pour encourager les fans à faire un don a annoncé qu’il montrerait du contenu inédit de Sonic si certains objectifs de don étaient atteints.

Le portail Tail’s Channel a compilé tout ce que SEGA a enseigné en streaming et il existe un art conceptuel pour Sonic Adventure, un jeu sorti sur Dreamcast en 1998 au Japon. Nous voyons également l’art sous la forme de croquis au crayon de sa suite, Sonic Adventure 2, ainsi que du matériel de Sonic Heroes, un titre sorti en 2004 pour consoles et ordinateurs.

Mais peut-être l’un des des surprises plus intéressantes fut la révélation de la premières versions de certaines Chansons qui est apparu dans de nombreux niveaux de Sonic Adventure 2. Sonic est toujours très pertinent dans le monde des jeux vidéo et dans 2021 aura 30 ans, et pour célébrer SEGA a promis le lancement d’un nouveau jeu et de différentes activités liées au hérisson bleu.

Art conceptuel de Sonic Heroes.

En savoir plus: Sonic, SEGA, Sonic Heroes et Sonic Adventure.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');