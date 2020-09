Sega nous a donné notre premier aperçu du mode histoire et aventure de Puyo Puyo Tetris 2, qui est destiné à Nintendo Switch en décembre.

Le mode aventure du jeu a été taquiné pour la première fois lors de sa révélation lors de la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d’août. On nous a dit que nous pourrons bientôt « traverser un espace et des dimensions jamais vus auparavant dans une nouvelle histoire, avec un casting coloré de personnages mignons, donnant vie au pouvoir de Tetriminos et Puyos ».

Maintenant, une longue description officielle et une liste de fonctionnalités ont été publiées, nous donnant beaucoup plus d’informations sur ce à quoi nous attendre. Avoir une lecture:

Retrouvez Ringo, Tee et un casting adorable de nouveaux personnages de Puyo Puyo Tetris pour un nouveau voyage! Les mondes de Puyo Puyo et Tetris ont fusionné grâce à un être mystérieusement puissant connu sous le nom de parasite dimensionnel. Avec cette menace imminente, Ringo, Tee et leurs amis doivent traverser le monde pour faire éclater Puyos et éliminer Tetriminos pour sauver leurs amis d’une sombre corruption. Mais ils apprendront rapidement qu’il y a plus dans leur quête que ce que l’on voit lorsqu’ils affrontent le parasite dimensionnel, avec de nouveaux mystères et indices à découvrir au fur et à mesure que leur voyage hors de ce monde se déroule.

En tant que réunion de deux légendes de puzzle, Puyo Puyo Tetris 2 propose une toute nouvelle histoire qui rassemble les acteurs dynamiques du jeu et divers modes de jeu à explorer. Avec une nouvelle carte du monde pour naviguer, de nouvelles conditions de mission spéciales et un système de progression pendant les nouvelles batailles de compétences, le mode Aventure apporte une toute nouvelle couche de profondeur à la campagne du jeu.

Nouvelles fonctionnalités du mode aventure:

– Overworld: Naviguez d’étape en étape le long de chemins de ramification et de niveaux optionnels dans une nouvelle carte Overworld, et rejouez les étapes librement pour des scores plus élevés et de meilleures récompenses! Un menu de raccourcis séparé permet aux joueurs d’accéder rapidement aux étapes, de vérifier la progression globale des étoiles, et plus encore! – Batailles de compétences: en mode aventure, les joueurs peuvent utiliser le style de jeu qu’ils préfèrent dans les batailles de compétences, gagner de l’EXP pour améliorer les statistiques des personnages et expérimenter différents niveaux de difficulté en fonction de la force de l’équipe! Après avoir pratiqué le mode Aventure, les joueurs peuvent utiliser leur finesse et leur ingéniosité acharnées dans le mode Skill Battle, un nouveau mode distinct de Puyo Puyo Tetris 2.

– Déblocables: les joueurs débloqueront des cartes d’objets qui donnent des capacités et des options spéciales dans Skill Battle, la clé pour gagner des matchs dans le nouveau mode Skill Battle. De nouveaux personnages jouables, des arrière-plans, des étapes bonus et bien plus encore peuvent être débloqués par les joueurs à mesure qu’ils progressent dans le mode Aventure tout en gagnant des crédits à dépenser pour des choses encore plus cool dans la boutique du jeu!

En plus de cela, il a également été révélé que les joueurs qui achètent le Puyo Puyo Tetris 2 Launch Edition auront droit à des bonus supplémentaires. Cette édition spéciale est disponible en pré-commande sur Switch pour 39,99 $ et est livrée avec un pack de huit cartes d’objets rares en jeu, dont trois cartes spéciales contenant des objets de la série Sonic the Hedgehog.

Vers la fin du mois dernier, il a également été révélé que le jeu comportera des raids de boss en coopération.