Aujourd’hui, Extra Life a eu lieu, un marathon annuel qui vise à collecter des fonds qui iraient au Children’s Miracle Network, un réseau de 170 hôpitaux pour enfants à but non lucratif aux États-Unis et au Canada. SEGA a organisé une émission pour soutenir la cause et grâce à une excellente réponse des fans, non seulement ils ont réussi à donner beaucoup d’argent, mais SEGA a partagé du matériel Sonic inédit en récompense.

Par le biais de sa chaîne YouTube officielle (via TailsChannel), SEGA a invité les fans à faire partie de la noble cause et bien sûr les fans du hérisson ont rejoint, soutenu et réussi à débloquer tous les objectifs que SEGA s’était fixés, qu’ils partageaient beaucoup. Du contenu inédit de jeux emblématiques 3D Sonic et même des séquences mises au rebut.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les fans pensent que SEGA prépare le retour de Sonic Adventure.

SEGA a partagé les premiers arrangements musicaux

Parmi les œuvres d’art conceptuelles révélées par SEGA, certaines de Sonic Adventure, qui a fait ses débuts sur SEGA Dreamcast en 1998. Il y avait aussi des œuvres d’art de sa suite, Sonic Adventure 2, à l’émission, et presque toutes ces illustrations sont des croquis au crayon. . En outre, vous pouvez voir le contenu conceptuel de Sonic Heroes, un titre 3D Sonic sorti des années plus tard.

L’objectif le plus important, cependant, était celui qui permettait d’écouter les premières versions de divers morceaux de musique de Sonic Adventure 2, fournis par Jun Senoue, un artiste qui travaillait chez SEGA.

Plus précisément, la société a partagé des pistes originales inutilisées des niveaux Sonic Adventure 2, Mission Street, Metal Harbour, Radical Highway, et en particulier la chanson du niveau inoubliable de City Scape, Escape from the City. Si vous vous souvenez bien de ces indices, vous pourrez identifier les changements qui y ont été apportés avant d’atteindre la version finale.

Nous vous laissons avec une galerie d’images et d’indices que SEGA a partagés et que l’utilisateur de Twitter Tails Channel a compilés.

Art conceptuel Sonic inédit partagé par SEGA

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de City Escape. #SonicNews pic.twitter.com/NwyNh9jPPn – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de Radical Highway. #SonicNews pic.twitter.com/RZY03kj7bs – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct: voici la piste bêta # SA2 de Metal Harbor. #SonicNews pic.twitter.com/CbkOH1B7vs – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de Mission Street. #SonicNews pic.twitter.com/lmywpY6TI9 – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Que pensez-vous de l’art de SEGA? Avez-vous aimé les premières versions des chansons de Sonic Adventure 2? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que SEGA a de nombreux projets importants pour Sonic, qui aura 30 ans l’année prochaine. Un article prévoit qu’il y aura divers jeux et collaborations entre le hérisson et de nombreuses marques. Les collaborations les plus récentes comprenaient des tenues incroyables pour Ninjala et Fall Guys. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Sonic en visitant cette page.

