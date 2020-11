Je le reconnais. J’ai un faible pour tout ce qui est du matériel de jeu aux premiers stades de développement ou du matériel carrément annulé. Voir l’évolution des jeux depuis les premiers stades de développement et la comparer avec le produit final donne beaucoup d’informations sur la façon dont le projet a évolué au fil des mois et provient généralement de nombreuses anecdotes de l’équipe de développement. À cette occasion, nous n’avons pas à recourir à la version bêta typique qui apparaît mystérieusement dans le tiroir de quelqu’un, car c’est SEGA America elle-même qui a voulu partager le matériel des deux Sonic Adventures et Sonic Heroes en tant que récompenses d’une association caritative qui ils s’organisaient sur leur chaîne Twitch.

C’était Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes au début de leur développement

Des images dédiées à l’original Sonic Adventure, il est frappant de voir comment les premiers ont conservé l’apparence classique des personnages avec un aspect visuel plus proche d’une Nintendo 64 que d’un Dreamcast. Ce sont probablement des stades de développement très précoces et n’étaient que des maquettes lors de la proposition de l’idée initiale du jeu. À partir du deuxième bloc d’images, nous voyons comment la relation maya avec les Echidnas était issue des premiers croquis du jeu, qui ont fini par conduire une grande partie de l’équipe Sonic dans les temples mayas du monde réel pour recueillir des informations.

Les arts conceptuels de la suite sont moins révélateurs, car ils ne montrent qu’Eggman chevauchant son robot autour de l’installation GUN et Sonic broyant une balustrade. Ce sont deux nouvelles œuvres d’art, mais elles n’ajoutent pas grand-chose non plus. La vraie chicha du streaming concernant la deuxième aventure de Sonic a été la publication de quatre chansons de la version bêta du titre, dont celle de City Escape:

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de City Escape. #SonicNews pic.twitter.com/NwyNh9jPPn – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de Mission Street. #SonicNews pic.twitter.com/lmywpY6TI9 – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct: voici la piste bêta # SA2 de Metal Harbor. #SonicNews pic.twitter.com/CbkOH1B7vs – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Dévoilé par SEGA en direct en streaming: voici la piste bêta # SA2 de Radical Highway. #SonicNews pic.twitter.com/RZY03kj7bs Voir également – Tails ‘Channel • Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 14 novembre 2020

Et enfin nous vous laissons avec une série d’arts conceptuels de différents niveaux de Sonic Heroes, que si ma mémoire sert certains de ces paramètres, nous ne les verrons pas dans le jeu final:

