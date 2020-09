Par Sebastian Quiroz

14.09.2020

Avec 2021 à l’horizon, SEGA a commencé les préparatifs nécessaires pour célébrer le 30e anniversaire de Sonic. Bien qu’il n’y ait pour le moment aucun projet concret pour un jeu ou une collection du hérisson le plus rapide du monde, la société japonaise a dévoilé certains des produits commémoratifs qui seront mis en vente à l’avenir.

L’un des produits les plus intéressants est le Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia, une encyclopédie avec des informations sur les personnages qui nous emmène à travers l’histoire de Sonique, de sa conception à nos jours. Le livre sera en vente le 1er juin 2021 et sera au prix de 49,99 $. Bien qu’il soit déjà possible de faire votre pré-commande sur Amazon, il n’y a pour le moment aucune information liée à une traduction ou à un lancement au Mexique ou dans d’autres régions d’Amérique latine.

Mais ce n’est pas tout, car il y aura aussi une série de bandes dessinées éditées par IDW Publishing, une nouvelle gamme de figurines Funko Pop, des jouets et des peluches Jakks Pacific, une collection de bijoux, une boisson énergisante avec un emballage spécial, une ligne de vêtements et accessoires qui seront mis en vente au printemps 2021. Enfin, du moins jusqu’à présent, SEGA a révélé le logo officiel du 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog, que vous pouvez voir ci-dessous:

Dans des sujets connexes, nous savons déjà quand Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles. De même, il semble que plusieurs jeux Sonic soient déjà en développement d’ici 2021.

Via: Nintendo Tout

