SEGA Il fête ses 60 ans cette année, et la société l’a célébré de plusieurs manières, dont une avec une vidéo historique très spéciale qui couvre la lignée des consoles de salon de la société. Ce séminaire particulier a été présenté par Hiroyuki miyazaki, producteur et gérant chez SEGA, qui a révélé un prototype portable jamais vu auparavant.

Pendant la conférence, Miyazaki parlé de Sega et comment ils ont utilisé les noms des planètes comme clés de leurs systèmes. Il parle également de la Sega Nomad, un système Mega lecteur ordinateur portable qui a fait ses débuts en Amérique du Nord en 1995 et était la dernière tentative de SEGA pour dominer le marché du portable et voler une part du gâteau à Nintendo et sa Game Boy.

Une agréable surprise était que Miyazaki a montré un prototype pour une console qui n’avait jamais été montrée auparavant. Ce prototype est connu sous le nom de code Nomad et le design lui-même semble beaucoup plus étrange que le traditionnel.

