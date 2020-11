Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malheureusement, SEGA ne fête pas ses 60 ans comme elle et ses fans l’auraient souhaité. Si la division des jeux vidéo sur consoles et PC a bien performé pendant la pandémie, on ne peut pas en dire autant de l’activité arcade, qui ne pouvait plus se maintenir et l’entreprise a dû vendre une grande partie de la division en charge. Après l’annonce, SEGA a informé qu’en conséquence, elle demanderait la démission volontaire de centaines d’employés.

Quelques heures après l’annonce de la vente de SEGA Entertainment, la division en charge de l’exploitation des arcades, la société mère, SEGA Sammy Holdings, a annoncé qu’elle impliquerait également un changement organisationnel majeur et qu’il se refléterait dans les prochains résultats financiers, notamment en perte de 96,6 millions de dollars avant avril 2021.

Jusqu’à présent, il avait seulement été mentionné que SEGA transférerait une partie de son personnel de développement d’arcade vers celui des jeux vidéo et il n’avait pas été révélé ce que serait ce chiffre, mais aujourd’hui l’entreprise a confirmé qu’il serait le résultat de plusieurs licenciements.

SEGA Sammy licenciera plus de 600 employés

SEGA Sammy a rapporté dans un communiqué officiel que “de nombreuses entreprises de la société sont significativement affectées par le coronavirus (COVID-19)”, elle a donc décidé de mener un processus de réforme structurelle pour que l’organisation s’adapte aux changements de marché et réduire les coûts de l’entreprise en général.

Une des mesures que l’entreprise prendra sera de demander la démission volontaire de 650 salariés et ceux qui sont permanents ou par contrat pourront demander jusqu’au 25 décembre prochain pour prendre leur retraite le 28 février 2021 avec des primes extraordinaires et une aide au réemploi. Pour vous donner une idée de l’effectif que SEGA va abandonner, nous vous informons que 9051 collaborateurs travaillent dans l’entreprise.

SEGA réduira le salaire de certains cadres

De plus, SEGA Sammy a annoncé avoir pris la décision de réduire le salaire de plusieurs administrateurs de l’entreprise. L’administrateur représentant de l’entreprise recevra une réduction de 30% du salaire de base mensuel; le premier vice-président exécutif, 20%, et le vice-président principal, 10%. En outre, l’administrateur représentant et le directeur du conseil d’administration du groupe de sociétés bénéficieront respectivement d’une réduction de 10 à 15% et de 5 à 10%.

Que pensez-vous de la situation de SEGA Sammy? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné, la division des jeux vidéo de SEGA a enregistré de meilleurs résultats ces derniers mois grâce à des lancements frappants. Même l’entreprise a montré son intérêt à travailler sur un SEGA Genesis Mini. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à SEGA en visitant cette page.

