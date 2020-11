Sega Sammy vend 85% de sa division arcade et espace physique suite aux pertes de coronavirus

Le déménagement n’affecte pas la division arcade et jeux vidéo de Sega.

Sega Sammy Holdings, la société mère de Sega, vient d’annoncer le transfert de la 85,1% des parts de Sega Entertainment dans GENDA, un conglomérat japonais de lieux de divertissement. Avant que quiconque ne panique, la division Sega Entertainment ne comprend que la gestion des locaux physiques et des centres de divertissement, c’est-à-dire des commerces tels que des salles d’arcade, des restaurants, des pistes de bowling … Et le mouvement n’affecte pas les divisions des jeux vidéo et des machines d’arcade de Sega.

Sega Sammy conservera le contrôle de 14,9% des actionsDans un communiqué officiel, Sega Sammy explique les motivations de ce mouvement qui, comme vous pouvez l’imaginer, est causée par le coronavirus et ses effets économiques. Avec les mesures de confinement et de distanciation sociale, la division des locaux physiques de Sega avait enregistré des pertes importantes cette année, ce que nous avons pu voir clairement dans le rapport financier de son premier trimestre. Et c’est la principale raison pour laquelle l’entreprise procède à cette restructuration.

“Depuis les opérations dans le domaine des centres de divertissement ont été fortement affectés par le COVID-19, l’utilisation des installations a considérablement diminué et il y a eu perte importante au premier trimestre de l’exercice se terminant en mars 2021 », explique la société dans son communiqué.« De plus, malgré la récente tendance à la hausse, la situation reste incertaine“.

Nous continuerons à travailler sur des réformes pour transformer notre structure commerciale et organisationnelle Sega SammyAvec le déménagement, Sega Sammy espère clôturer l’année fiscale avec des pertes de 20 milliards de yens après la réforme structurelle. “Nous allons continuer à travailler sur des réformes structurelles pour transformer notre entreprise et notre structure organisationnelle afin de nous adapter à la situation et de récupérer rapidement les bénéfices.” Après la vente, qui entrera en vigueur en décembre 2020, Sega Sammy conservera le contrôle de 14,9% des actions de Sega Entertainment, bien que cette division cessera de faire partie de sa structure d’entreprise.

Comme nous l’avons mentionné au début, le mouvement n’affectera pas la division du jeu vidéo, qui comprend également l’activité de machines d’arcade de Sega, ainsi que le reste de Sections Sega. Une division qui publiera sûrement d’excellents résultats pour les trimestres à venir, en attendant les sorties de Yakuza: Like a Dragon et Football Manager 2021.

En savoir plus: SEGA, résultats financiers et salles de loisirs.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');