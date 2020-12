Le créateur de la saga confirme que son développement est en cours, à l’occasion du 15e anniversaire de Yakuza.

La saga Yakuza entre dans une nouvelle ère après la sortie de Yakuza: Like a Dragon. Avec une nouvelle génération de consoles à venir, et un protagoniste différent dans la figure d’Ichiban Kasuga, Studio Ryu Ga Gotoku Pensez aux prochains épisodes de sa saga d’action extravagante en monde ouvert. En fait, le créateur de la saga Toshihiro Nagoshi vient de confirmer qu’ils travaillent déjà sur un nouveau jeu Yakuza.

A l’occasion de la célébration de 15e anniversaire de Yakuza, les responsables de la franchise Sega ont participé cette semaine à une diffusion en direct sur les réseaux. Un programme où ils ont passé en revue l’histoire de Yakuza et de ses différentes tranches, en plus de confirmer que la version PS5 Yakuza: Like a Dragon sortira dans les magasins japonais le 2 mars, coïncidant avec sa première occidentale.

Mais revenons à ce qui nous préoccupe, et selon DualShockers, le directeur créatif Toshihiro Nagoshi a clôturé le programme avec un merci aux fans, avant de confirmer que le studio travaille déjà sur le prochain Yakuza: “C’est grâce aux fans que nous nous mettons au défi, et que nous passons à autre chose. Je pense que nous nous travaillons sur chaque jeu comme si ça allait être le dernier quoi que nous fassions, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous faisons toujours de notre mieux. Je peux également confirmer que nous travaillons sur le prochain jeu“.

Sera-ce à nouveau un JRPG à tour de rôle? Reviendrons-nous à la traditionnelle street beat ’em up de la saga? Ichiban Kasuga va-t-il se couper les cheveux normalement? Nous trouverons la réponse à ces questions dans le futur, puisque Nagoshi n’a pas offert plus de détails sur le prochain jeu de la série. D’ici là, on vous laisse avec l’analyse de Yakuza: Like a Dragon, le dernier opus de cette franchise qui dépasse les 14 millions de jeux vendus tout au long de sa vie.

En savoir plus sur: Yakuza, Toshihiro Nagoshi, SEGA et Yakuza: Like a Dragon.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');