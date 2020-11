Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous l’avons informé hier, SEGA vendra une grande partie de son activité arcade à Genda en raison d’un impact très négatif dû à la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui ne pouvait plus durer. Jusqu’à présent, on ne savait pas comment cette décision affecterait SEGA et ses autres divisions de développement et aujourd’hui, elle a confirmé que les effets atteindraient la division de développement de jeux vidéo.

Suite à la vente surprise par SEGA de 85,1% de ses actions SEGA Entertainment à Genda, Famitsu a contacté la société pour plus d’informations sur l’opération.

Grâce à une traduction de DualShockers, nous savons aujourd’hui que, bien que SEGA ait vendu la plupart de ses parts de son activité arcade, les établissements de loisirs de la société, qui seront exploités par Genda à partir du 30 décembre, conserveront le nom SEGA. .

SEGA va transférer le personnel du développement d’arcade au développement de jeux vidéo

Comme prévu, SEGA continuera à développer des arcades malgré la cession de l’activité d’exploitation des arcades. Cependant, il a été prédit que cela aurait des conséquences importantes pour le développement de ce divertissement et dans l’interview de SEGA a confirmé que, en effet, le transfert aura des répercussions structurelles sur l’entreprise.

La réponse de SEGA a été très intéressante, car elle a révélé qu’à la suite de ce mouvement, SEGA délocalisera une partie de l’équipe de développement d’arcade vers le développement de jeux vidéo et qu’il s’agit de réponses structurelles basées sur l’évolution du marché. Ainsi, avec ce qui précède, on s’attend à ce que SEGA se concentre davantage sur les jeux sur console et sur PC, ce qui réduira à son tour ses ressources orientées vers le secteur des arcades.

«Comme vous le savez, le Groupe SEGA continuera à développer des machines d’arcade. SEGA Group va désormais transférer une partie de son personnel de développement d’attractions [arcades] au développement de jeux sur console, qui est un marché en croissance. Nous continuerons d’optimiser les ressources utilisées dans chaque secteur en fonction de l’évolution du marché », a commenté SEGA.

Grâce aux efforts de SEGA dans le secteur des jeux vidéo sur console, non seulement plusieurs nouveaux jeux ont été publiés, tels que 13 Sentinels: Aegis Rim ou Yakuza: Like a Dragon, qui fera ses débuts dans les jours suivants en Occident, mais ils sont également sortis. des consoles miniatures, comme la SEGA Genesis Mini, l’Astro City Mini Arcade ou la Game Gear Micro. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à SEGA en visitant cette page.

