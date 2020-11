Séjours télétravail chez Square Enix, l'entreprise pariera sur le travail à domicile en permanence

Les responsables de Final Fantasy s’attendaient à ce que 80% de leurs employés au Japon restent chez eux depuis décembre.

La pandémie mondiale causée par Covid-19 a laissé derrière elle de nombreux changements dans la façon dont nous interagissons en tant que société, et cela inclut un engagement inévitable envers la télétravail pour minimiser la contagion, quelque chose que peu de sociétés de jeux vidéo ont lancé et qui maintenant, sur la base de leurs bons résultats, visent à rester pour toujours. C’est le cas de Square Enix, qui a annoncé aujourd’hui son intention de promouvoir ce modèle en Japon à partir du 1er décembre prochain.

Le géant du logiciel espère avec cette décision créer un environnement de travail flexible et diversifié qui aide augmenter encore la productivité de vos employés. tout en recherchant améliorez votre équilibre travail-vie personnelle. D’autre part, Square Enix trouve des points potentiels d’amélioration dans ce modèle, comme l’accès à un capital humain plus diversifié et une plus grande capacité d’adaptation à tous les changements qui, comme l’a montré 2020, pourraient survenir dans le futur.

La Société s’attend à ce qu’environ 80% des employés travailleront à domicile en décembre, premier mois de mise en œuvre du programme, même si certains postes continueront d’afficher des postes forcés par leurs particularités.

Square Enix explique qu’ils exploraient ce modèle depuis un certain temps. Depuis février, en réponse à la pandémie, ses employés ont rejoint le télétravail, tout en privilégiant les horaires de travail décalés et les réunions télématiques. Le pari a été un succès auprès des salariés qui ont soutenu la majorité, selon un sondage, à continuer à travailler à domicile.

La firme japonaise n’est pas la seule grande entreprise du secteur à parier sur le télétravail pendant la pandémie, mais elle est l’une des premières à décider ouvertement de continuer avec ce modèle à perpétuité après avoir vérifié ses résultats positifs.

