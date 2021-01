Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 01/02/2021 21:23

DC il était certainement en retard au cinéma, et ses débuts ont connu de multiples revers. Cependant, il semble qu’ils soient enfin en voie de guérison grâce aux films solo de leurs héros, ainsi qu’à tous les projets à venir. HBO Max, la coupe Snyder entre eux. Face à cette situation, Zack Snyder considérez que DC bat Marvel en termes de popularité.

Dans une récente interview pour la chaîne YouTube, TheFilmJunkee, Snyder a révélé que les films et séries de DC Ils ont une plus grande portée que celle de Marvel, atteignant un public beaucoup plus large. De même, il est reconnaissant que l’entreprise ait accepté sa personnalité et qu’elle travaille sur ses propres projets originaux:

«Eh bien, franchement, j’adore que DC ait décidé d’embrasser sa personnalité. Je pense qu’il y aura toujours cette critique, ou être au milieu. Je veux dire, essayez-vous d’être comme Marvel? Fais ton propre truc? Que vas-tu faire?”

Et vous, êtes-vous d’accord avec les commentaires de Snyder? Faites le nous savoir.

La source: TheFilmJunkee

