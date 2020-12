Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Mario est l’un des personnages les plus connus de l’industrie du divertissement et il existe une tonne de marchandises – à la fois officielles et non officielles – basées sur lui. Nous découvrons maintenant un nouveau parfum inspiré par le plombier le plus célèbre au monde.

GAME, la célèbre chaîne de magasins de jeux vidéo au Royaume-Uni, a commencé à vendre Eau DuePlumber. C’est un parfum qui n’a pas la licence officielle de Nintendo, donc il ne mentionne nulle part Mario.

Alors, comment savons-nous qu’il est basé sur Mario Bros et pas n’importe quel autre plombier? Le flacon de parfum est celui qui révèle les intentions. Ce qui se passe, c’est que sa casquette est une casquette rouge, en plus de son design comporte une moustache et sur l’étiquette il y a une étoile. Il nous semble que c’est une référence très claire, n’est-ce pas pour vous?

«Ce nouveau parfum unisexe est conçu avec amour pour les joueurs occupés. Votre partenaire a-t-il été kidnappé par un tyran reptilien géant? Ferez-vous la course d’un côté de la ville à l’autre avec un temps limite de 300 secondes? Eau de Plombier vous a couvert et donnera un nouveau sens aux mots «eau de toilette» », note GAME.

GAME n’a pas voulu révéler quel genre de parfum ce parfum propose à ses consommateurs. Il faudra attendre qu’une personne courageuse l’achète pour découvrir quel genre d’odeur il émet.

L’Eau du Plombier est offerte dans une bouteille de 200 ml pour 19,99 £ GBP (environ 27 USD aux taux de change actuels). Gardez à l’esprit que le magasin limitera la vente à une bouteille par personne.

Et vous, achèteriez-vous un parfum comme celui-ci? À quoi pensez-vous que ça sent? Dites le nous dans les commentaires.

