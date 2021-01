La célèbre tenue de l’équipe Esports peut désormais être achetée dans la boutique en jeu Mediatonic.

Un des jeux vidéo le plus viral de 2020 l’année a commencé avec un nouveau contenu. Fall Guys: Ultimate Knockout, la fête royale de MédiatoniqueC’est un phénomène de masse qui a rassemblé de nombreux acteurs. Le titre continue d’incorporer du contenu pour garder l’intérêt des joueurs et un nouveau costume dans le magasin de jeux vidéo.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Mediatonic se sont fiancés pour présenter les peaux de Ninja, MrBeast, Aim Lab et G2 Esports après un don conjoint d’un million de dollars à une cause caritative. Maintenant, le jeu a incorporé la troisième peau et tu peux déjà acheter le costume d’équipe G2 Esports, un des le plus célèbre et le plus important du paysage du jeu vidéo compétitif.

Le costume est disponible pour deux couronnes: un pour le haut et un pour le bas. L’équipe participe aux principaux jeux vidéo qui ont un aspect compétitif, League of Legends étant l’un de ses disciplines principales. En fait, l’équipe a été créée en 2014 par l’ancien joueur professionnel espagnol de LoL. Carlos “ocelote” Rodríguez Et c’est aussi l’entreprise pour laquelle le streamer travaille Ibai Llanos.

Comme nous l’avons dit, c’est le troisième peau que Fall Guys a apporté au jeu après Ninja et MrBeast, donc Aim Lab arrivera bientôt, ce qui fermera ce “traitement”. Mediatonic se porte très bien, au point qu’il a ouvert un autre studio pour plus de projets. Ce battle-royale très spécial est en ce moment immergé dans son troisième saison, qui a incorporé sept nouveaux niveaux et différentes nouveautés.

