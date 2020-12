Avez-vous vu la présentation de Sakurai sur Sephiroth? Quelqu’un se souvient-il de lui si heureux de présenter un autre personnage? Parce qu’aujourd’hui j’ai vu le sourire d’un enfant. Trente-cinq minutes, c’est ce qui a amené Sakurai à abandonner le personnage, le décor, son mode arcade et tout ce que le Super Smash Bros.Ultimate Aspirant Pack 8 apporte. Et quand arrive le méchant de Final Fantasy VII? Eh bien, c’est compliqué.

Jouez avec Sephiroth plus tôt si vous le battez dans son défi spécial Super Smash Bros.Ultimate

L’arrivée officielle de l’Ange d’une seule Aile pour tous les joueurs joueurs aura lieu le 23 décembre prochain. Il faudra encore attendre près d’une semaine pour embrocher le mii d’Aeris. Mais comme Sakurai est une personne qui aime voir le monde brûler et est fou, il a décidé que pour donner l’importance que l’arrivée d’un ennemi comme Sephiroth mérite à la liste ultime, il fallait un mode de jeu limité spécial. Dans le mode Challenge de Sephiroth, nous pourrons défier l’épéiste avec le plus long katana de l’histoire du jeu vidéo dans trois niveaux de difficulté différents. Et que se passe-t-il si nous le battons? Eh bien, vous débloquez Sephiroth et son scénario la mythique North Cave depuis la fin du jeu original. Oui, souviens-toi de ça Pour accéder à ce mode et donc à l’accès anticipé de Sephiroth, il est nécessaire d’avoir le Fighter Pass Vol.2 ou le Pack Aspirant 8.

Comme note supplémentaire avec Sephiroth, neuf nouvelles chansons de la saga Final Fantasy seront ajoutées que vous pouvez voir ci-dessus et Sakurai a expliqué pourquoi il est si difficile de mettre des chansons de ces franchises ou d’autres. Ensuite, nous vous laissons à nouveau avec la présentation “Jouez avec Sefirot” pour que vous puissiez la revoir pendant que vous voyez comment l’horloge arrive à deux heures du matin et commencez à défier (et à jouer) Sephiroth.

