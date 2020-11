Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony a déjà dévoilé l’interface remaniée que la PlayStation 5 inclura, qui comporte naturellement plusieurs améliorations et ajouts par rapport à la PlayStation 4. Cependant, les fans ont noté que la nouvelle interface ne fournira apparemment pas d’options de personnalisation via des thèmes populaires. qui a fait ses débuts sur PlayStation 4. Jusqu’à présent, Sony n’avait pas confirmé si la nouvelle interface aura des options de personnalisation, mais aujourd’hui il en a parlé.

Le dernier numéro de Weekly Famitsu (via Twinfinite) présente une interview avec Hideaki Nishino, vice-président de la planification et de la gestion chez Sony Interactive Entertainment. Dans celui-ci, le manager a parlé de l’interface de la PlayStation 5, dont la fonction principale est de fournir des indices afin que le joueur ressent une plus grande immersion.

De plus, grâce à une meilleure intégration du réseau et du magasin, les joueurs pourront facilement trouver plus d’informations sur les titres, comme des détails sur la disponibilité du contenu téléchargeable.

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’interface PlayStation fonctionnera en 4K et la Xbox Series X | S en 1080p.

Les thèmes pourraient revenir sur PlayStation 5

Quelque chose d’intéressant dont Nishino a parlé est qu’il aimerait implémenter des éléments personnalisables sur l’écran d’accueil, tels que les thèmes disponibles sur PlayStation 4. Malheureusement, le manager n’a pas donné de détails à ce sujet, il est donc difficile de savoir si ces souhaits sera réalisé.

Jusqu’à présent, il est confirmé que le seul élément de personnalisation qui sera compatible avec l’interface PlayStation 5 est l’image de profil ou l’avatar, qui depuis la PlayStation 3 a fonctionné sur les plates-formes Sony.

Les thèmes ont été ajoutés sur PlayStation 4, mais seront malheureusement limités à cette plateforme, car la PlayStation 5 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités d’interface qui ne seraient guère compatibles avec les thèmes de la console précédente. Ces éléments personnalisables permettaient de modifier même l’apparence des icônes. Certains sont statiques et certains bougent, la plupart sont payés, mais parfois Sony en a donné.

Souhaitez-vous que les thèmes reviennent sur PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi les améliorations apportées à l’interface PlayStation 5 se trouve la section Activités, dans laquelle vous pouvez trouver de nombreux détails sur les titres que l’utilisateur joue. L’un d’eux est la capacité de recevoir des indices. Un autre ajout est celui des trophées avec une plus grande intégration, car leur déverrouillage donnera aux joueurs des récompenses numériques, en plus de générer une courte vidéo lors de leur obtention. La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et une semaine plus tard, elle sera disponible dans le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

