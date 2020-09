Par Stephany Nunneley,

Mardi 22 septembre 2020 14:35 GMT

Serious Sam 4 est sorti cette semaine, et vous pouvez profiter de la dernière bande-annonce qui se concentre sur l’histoire.

Croteam et Devolver Digital ont publié une nouvelle bande-annonce pour Serious Sam 4 aujourd’hui, et jette un œil à l’histoire du jeu.

Si vous ne connaissez pas l’arrière-plan du jeu, voici le synopsis:

L’humanité est assiégée alors que toute la force des hordes de Mental se répand à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation brisée et vaincue. La dernière résistance qui reste à l’invasion est la Force de défense de la Terre dirigée par Sam ‘Serious’ Stone et son escouade lourdement armée de commandos marginaux.

Révélé pour la première fois en 2013 et partiellement financé par Humble Bundle, à côté d’une histoire, il y aura 100000 ennemis à l’écran, une carte de 128 km et il soutiendra également la coopération. Cela semble tout aussi fou que vous vous attendez à ce qu’un jeu Serious Sam soit.

Pour vous rafraîchir un peu la mémoire depuis son annonce, voici une liste de fonctionnalités:

Hordes d’envahisseurs – Le casting emblématique des envahisseurs extraterrestres revient avec de nouveaux renforts. Frayez-vous un chemin à travers un nombre incroyable de sbires de Mental, y compris l’emblématique Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull et Khnum. Affrontez de nouveaux ennemis et des monstres imposants comme le frénétique Processed, le répulsif Belcher, le zélote percutant, et plus encore.

Arsenal explosif – Armé d’une multitude d’armes dévastatrices, choisissez votre outil pour n’importe quelle situation. Gâtez la Horde de Mental en utilisant le puissant fusil de chasse à double canon, le minigun punitif, le puissant lanceur de tronçonneuse, un tout nouveau fusil à pompe automatique et le canon emblématique. Améliorez vos jouets et profitez de la beauté violente du lance-roquettes verrouillable et du puissant faisceau laser de la mort.

Mutilation coopérative – Traversez la campagne bourrée d’action avec des amis en mode coopératif en ligne à 4 joueurs. Relevez des missions principales passionnantes et des quêtes secondaires passionnantes dans des difficultés modifiées pour un défi supplémentaire.

Système de la Légion– Serious Sam 4 déclenche certains des plus grands moments de l’histoire de la série avec le nouveau système de légion et des champs de bataille regorgeant de milliers d’ennemis.

Si vous voulez que plus de Serious Sam 4 vous retienne jusqu’à sa sortie, consultez la bande-annonce de gameplay précédente.

Préquelle de la série, le jeu sort le jeudi 24 septembre sur PC et Stadia. Il sortira également sur PS4 et Xbox One en 2021.

