Devolver Digital annonce que Serious Sam, l’une des séries les plus anciennes et les plus appréciées du jeu de tir, arrive sur Nintendo Switch en tant que compilation et sous le nom de Collection Serious Sam. Prêt à vaincre des hordes d’ennemis tout en faisant des blagues un peu viciées mais pleines d’esprit? bien nous aussi, alors on vous laisse avec la bande annonce de cette nouvelle collection. Bien sûr, si vous avez des enfants dans les parages, il vaut mieux faire attention, car la vidéo contient des bonnes doses de sang et de violence.

Grâce à cette première, nous pourrons vivre l’un des jeux de tir les plus explosifs de tous les temps tout en sauvant le monde d’une redoutable invasion extraterrestre. Au cours de notre aventure, nous visiterons les ruines de l’Égypte et d’autres civilisations anciennes tout en combattant des hordes d’ennemis qui semblent n’avoir aucune fin.

Avec un bon arsenal d’armes à notre disposition tels que des fusils de chasse, des lance-roquettes, des armes laser, un énorme canon et un pistolet Gatling emblématique, nous pourrons semer le chaos parmi nos ennemis et laisser une traînée de violence et de sang pour qu’ils se souviennent que PERSONNE ENVASSE NOTRE PLANÈTE ET QUITTE ROSITAS!

Enfin, si vous en avez assez de jouer seul, dans cette nouvelle version vous pourrez vous connecter avec trois autres joueurs pour profiter du mode Campagne ou Survie en compagnie. Vous pouvez également démontrer vos compétences comme les meilleures aux autres en jouant à des modes classiques tels que Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag et de nombreux autres modes de jeu.

Collection Serious Sam inclura The First Encounter in HD, The Second Encounter in HD et Serious Sam 3: BFE “, comprend également le contenu téléchargeable” Legend of the Beast “et” Jewel of the Nile “. Vous pouvez profiter de cette collection unique de 17 novembre.

