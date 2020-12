Le rapport hebdomadaire des ventes sur le marché britannique nous permet de savoir quelle édition du shooter-RPG a eu le plus de succès.

Seul FIFA 21 a vendu plus de jeux physiques au lancement au Royaume-Uni cette année que Cyberpunk 2077. La société d’études de marché GfK a publié son rapport de vente habituel du week-end classant le jeu de tir-RPG de CD Projekt RED comme le jeu vidéo le plus acheté en magasin cette semaine, étant la version PS4 l’édition la plus demandée par les utilisateurs britanniques.

60% des copies physiques de Cyberpunk 2077 au Royaume-Uni ont été vendues sur PS4On parle d’une distribution de 60% des copies pour la version de PlayStation 4, que les utilisateurs peuvent exécuter sur PS5 grâce à ses options de rétrocompatibilité, pour 35% de la part d’acquisition pour Xbox One, fonctionnelle sur Xbox Série X | S. Le pourcentage restant correspond au PC, où le maîtrise du shopping digital il est absolu et non traçable par les audits physiques des ventes. N’oubliez pas que la version console de Cyberpunk 2077 est en cours objet de nombreuses plaintes, c’est pourquoi CD Projekt est venu proposer des remboursements.

GameIndystry expose dans son analyse que Cyberpunk 2077 a de nombreux bulletins de vote le jeu vidéo de noël, tant que vous le permettez Animal Crossing: Nouveaux horizons. Bien qu’il ait servi plusieurs mois depuis sa création, le commutateur exclusif Nintnedo augmente sa demande ces semaines-ci, jusqu’à 8% cette dernière période, et est déjà sur le point de dépasser Call of Duty: Black Ops Cold War en tant que deuxième plus grande proposition. Succès du marché britannique à la veille du 25 décembre.

Le portail mentionne la forte baisse des ventes de divers jeux vidéo une fois les promotions du Black Friday et du Cyber ​​Monday terminées. Dans ce cas, Marvel’s Avengers, qui a glissé dans le top 10 lors du dernier rapport, perd cinq places après avoir baissé sa demande de 48%. Cas similaires dans FIFA 21, Watch Dogs Legions, etc.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

FIFA 21 (EA Sports)

Just Dance 2021 (Ubisoft)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Minecraft: Switch (Microsoft)

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)

