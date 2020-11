Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Medium est peut-être le jeu le plus important pour le studio polonais Bloober Team, car il représente leur projet le plus ambitieux et avec lui, l’équipe cherche à passer à l’étape suivante en termes de développement et de qualité. Bien qu’un retard envoyé au jeu jusqu’au début de 2021, il reste l’un des plus attendus par les utilisateurs de Xbox Series X | S, bien qu’il arrivera également sur PC, et peu de temps après son arrivée, des détails intéressants ont été révélés.

Combien de temps dure le jeu d’horreur The Medium?

Lors d’un entretien avec Gamingbolt, Jacek Zieba, producteur de The Medium, a parlé de la durée du jeu d’horreur et de la partie dans laquelle il sera basé sur sa proposition centrale, le mécanisme Dual Reality, qui comme nous le savons propose l’exploration et la résolution d’énigmes, ainsi que des situations, affichant 2 réalités en même temps avec des effets directement proportionnels. Dans un premier temps, Zieba précisait que The Medium durera entre 8 ou 10 heures, un chiffre qui semble correct puisqu’il s’agit d’une étude qui cherche à percer et qui n’a évidemment pas le budget des grands représentants du genre.

D’autre part, le créateur a révélé que sa mécanique innovante de double réalité aura une présence dans une troisième partie de The Medium, de sorte que le reste de l’histoire se déroulera dans une seule réalité, établie ou spirituelle: “le La principale conviction du jeu est la dualité et propose différentes perspectives pendant le développement de l’histoire jusqu’à la fin, de sorte que la mécanique de la double réalité est l’une des bases de The Medium. Mais le jeu ne se produit pas avec la double réalité tout le temps, et les joueurs peuvent s’attendre à environ 33% de ces mécanismes tandis que le reste se déroule dans une seule réalité, que ce soit dans le monde réel ou spirituel. “

Le Medium ne vous permettra à aucun moment de changer la réalité

Enfin, Zieba a révélé qu’il ne sera pas possible de changer les réalités à tout moment car cela se produira dans des endroits précis puisque le jeu et son développement ont été pensés de cette façon: «il s’agit de surprendre constamment les joueurs du monde en lui-même. trouver, et vise également à poser de nouveaux défis. À certains moments du jeu, le joueur pourra passer du monde réel au monde des esprits dans des endroits spécifiquement désignés. Il ne sera pas possible de basculer entre les mondes à tout moment, car tout est conçu pour être ils peuvent découvrir de nouvelles mécaniques au sein de leurs propres réalités, ainsi qu’entre eux lorsque la double réalité a lieu. “

The Medium fera ses débuts le 28 janvier sur Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

