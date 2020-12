Le catalogue de l’hybride de Kyoto continue de se nourrir, dans une large mesure, de la scène indépendante. Et cela, au-delà de l’existence ou non de filtres de qualité minimale, nous a apporté un excellent assortiment de titres appartenant à tous les genres. En effet, la liste continuera de s’allonger, grâce à des jeux comme Gangs de l’ombre.

Et c’est que la société anglaise JKM Corp a annoncé que son titre Shadow Gangs viendrait à Commutateur Nintendo l’année prochaine. Il s’agit d’un véritable hommage à la vieille école aux titres classiques d’action et de plateforme. Une arcade d’action ninja en 2D, avec des dessins à la main, des animations traditionnelles et des graphismes HD. Son histoire nous présente le maître ninja Dan dans sa quête pour sauver sa famille de l’organisation criminelle Shadow, dont les membres sont connus sous le nom de Shadow Gangs. Ensuite, nous vous laissons avec votre bande annonce en question:

Voir également

Et les surprises ne s’arrêtent pas là, puisque pour sortir des 10 niveaux et 6 boss (dont Freddie Mercury lui-même?) Que possède le jeu, nous avons des capacités diverses et des pouvoirs spéciaux vraiment dévastateurs. Prêt à libérer toutes vos compétences de ninja? Pour l’instant, il sera temps d’attendre le prochain 7 janvier, la date à laquelle le lancement de Shadow Gangs est prévu sur l’eShop Nintendo Switch.

La source

en relation