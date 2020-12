De Blizzard, ils sont fiers du registre et annoncent que d’autres nouvelles arriveront très bientôt.

Je voulais profiter du nouvelle extension de World of Warcraft. Après avoir surmonté l’étrange obstacle du calendrier, World of Warcraft Shadowlands est arrivé fin novembre dernier. Et il l’a fait en pulvérisant des disques, comme l’a confirmé Blizzard Entertainment.

Le précédent record était détenu par Diablo III, un autre succès de BlizzardEn votre faveur, vous devez WoW est l’un des MMO les plus anciens et les plus réussis du secteur Et cela a payé. La société indique qu’après 24 heures après son lancement, ni plus ni moins que 3,7 millions de jeux dans le monde. De cette façon, il a battu un record presque Guinness Book, se classant comme le jeu PC le plus vendu de toute l’histoire de l’industrie du divertissement interactif.

De cette façon, Shadowlands arrache le record d’un autre jeu Blizzard. Diablo III avait la meilleure note fixé à plus de 3,5 millions le jour de sa première. Mais la dernière extension de World of Warcraft a surperformé en termes de ventes directes dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie.

De Blizzard, ils soulignent également que dans les mois précédant son lancement et depuis son arrivée, le jeu a atteint le nombre d’abonnements mensuels ou à long terme plus élevé par rapport aux périodes précédentes et après les expansions de licences précédentes au cours de la dernière décennie. Le temps total des joueurs dans le jeu cette année à ce jour a presque doublé par rapport à la même période l’année dernière.

«Il a été tout aussi gratifiant de voir les joueurs profiter de tous les nouveau contenu et fonctionnalités ShadowlandsQue vous exploriez de nouveaux aspects de vos personnages avec les Pactes ou que vous mettiez les pieds dans WoW pour la première fois avec la nouvelle expérience de joueur dans Exile’s Reach. Et il y a beaucoup plus à venir », déclare J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

En savoir plus: PC, Blizzard et World of Warcraft.

