Par Dom Peppiatt,

Dimanche 6 septembre 2020 17:19 GMT

Blizzard invite World of Warcraft: Shadowlands les joueurs peuvent choisir la monture gratuite qu’ils obtiendront après la sortie de l’extension le 27 octobre.

Les montures, qui sont un moyen de transport essentiel dans le vaste monde d’Azeroth, sont devenues une partie populaire de l’expérience MMO: certains joueurs en collectionnent le plus possible tandis que d’autres en recherchent des super rares.

Au premier trimestre 2021, Blizzard ajoutera une nouvelle monture au jeu – et cette fois, les joueurs pourront choisir lequel des cinq concepts il s’agira. L’équipe artistique de Blizzard n’a pas encore finalisé la prochaine monture, et le design avec le plus de votes au niveau international sera ajouté au jeu dans un patch ultérieur.

Les cinq concepts sont:

Ancien errant – Tous les anciens ne sont pas intéressés par la guerre ou les traditions, certains veulent juste parcourir le monde! Une grande monture feuillue, l’Ancien errant vous invite à monter à bord et à saisir ses branches alors que vous vous lancez dans une expédition forestière.

Envolée de sorts – Dans les profondeurs oubliées de la bibliothèque de Dalaran, ce tome surdimensionné a été retrouvé battant follement dans la pièce. Ouvrez les pages de ce livre imprégné d’arcanes et lancez-vous dans une aventure magique.

Essaim nérubien – Lorsque le Heaume de la domination s’est brisé, les Nérubiens sous le contrôle du roi-liche ont été déchaînés. Certains ont été capturés par la croisade d’argent et retournés par leurs alliés dans la lame d’ébène. Maintenant, leurs griffes d’araignée sont utilisées comme montures, parcourant la toundra gelée de la Couronne de glace à la poursuite des morts-vivants déchaînés.

Curieuse chenille – Une curieuse chenille a trouvé son chemin vers le Heartland dans la vallée des quatre vents une nuit et s’est gorgée de légumes surdimensionnés. Les Pandarens de Halfhill se réveillèrent le lendemain matin pour trouver parmi eux les récoltes à moitié mangées et une énorme chenille endormie. Trop grand pour devenir un papillon, ce ver amical a juste la bonne taille pour s’entraîner comme monture.

Sabre gluant – Des bassins visqueux de Plaguefall ont émergé toutes sortes de créatures gélifiées, y compris ce minou collant. Un chat sabre visqueux qui dégouline de limon, c’est le genre de monture pour laquelle vous voudrez porter des gants.

Le sondage est en direct pendant deux semaines et le vote se terminera le 18 septembre à 23h BST / 18h ET / 15h PT. Vous pouvez voter sur le site World of Warcraft.

