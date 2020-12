Le développeur indépendant Douze Dixièmes s’est associé à l’éditeur Focus Home Interactive, connu pour avoir participé au lancement de plusieurs tranches de la saga de simulation agricole Farming Simulator, parmi de nombreux autres titres, pour réaliser son premier travail dans l’eShop du Console Joy-Con. Il s’agit de Une partie ombragée de moi, ongle aventure de puzzle, dans lequel on alterne entre une fille et son ombre, de l’arrière-plan de l’intrigue qui vous fait réfléchir, comme la complexité de l’esprit humain et les problèmes internes ou les bosses émotionnelles que tout le monde peut traverser et c’est précisément ce qui nous fait plus humain. Ce titre est déjà disponible dans l’eShop de la console hybride du 10 décembre, et bénéficie d’une remise temporaire de 10% jusqu’au 24 pour ceux qui l’acquièrent jusqu’à cette date. A l’occasion de cette arrivée, un gameplay des dix premières minutes de jeu a été montré, ce qui nous permet de comprendre un peu ce qui nous attend dans cette aventure émotionnelle:

Gameplay Shady Part of Me (Nintendo Switch)

Surmontez les difficultés émotionnelles grâce à un récit passionnant rempli de rebondissements. Embarquez pour un voyage onirique avec de belles œuvres d’art et la voix captivante d’Hannah Murray (Game of Thrones, Skins). Vous incarnez une petite fille qui, avec son ombre, surmonte les difficultés émotionnelles à travers des environnements oniriques surréalistes avec un récit émouvant plein de rebondissements. Tous deux doivent apprendre à coopérer et à évoluer pour avancer ensemble dans cette aventure poétique.

Jouez avec la lumière et les ombres, en basculant entre les modes 2D et 3D à volonté.

Votre capacité à remonter le temps vous aidera à traverser toutes sortes de situations.

Explorez des environnements surréalistes conçus dans un style aquarelle unique.

Résolvez des énigmes pour vous réveiller du sommeil.

Vivez une aventure narrative introspective pas comme les autres.

