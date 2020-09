Par Dom Peppiatt,

Dimanche 6 septembre 2020 15h18 GMT

Crunchyroll et Adult Swim s’associent pour développer une série animée basée sur Shenmue.

Shenmue: l’animation La première saison comprendra 13 épisodes et se concentrera sur la narration de l’histoire de Ryo Hazuki et de sa mission de traquer le meurtrier de son père.

Le studio japonais Telecom Animation Film a été engagé pour gérer la production de la série, et c’est assez encourageant: le studio a déjà travaillé sur Lupin III et un autre original de Crunchyroll, Tower of God, qui sont tous deux superbement animés.

Sakurai Chikara – surtout connu pour avoir supervisé One Punch Man, Saison 2 – dirigera, et le créateur de Shenmue Yu Suzuki a également rejoint le projet en tant que producteur exécutif.

«Le monde de Shenmue est fascinant et unique, et nous sommes ravis de nous associer à Yu Suzuki pour apporter sa création épique à l’anime et créer une épopée d’arts martiaux! Le directeur créatif Jason DeMarco a déclaré à propos du projet.

«Le premier jeu vidéo Shenmue est sorti il ​​y a plus de vingt ans et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Adult Swim pour donner vie à cette franchise à travers l’anime», ajoute Sarah Victor, responsable du développement chez Crunchyroll. « Nous sommes impatients de montrer à nos fans plus de cette série d’aventures bourrée d’action au fur et à mesure que nous progressons dans la production. »

Une date de diffusion n’a pas encore été révélée. Espérons simplement qu’il ne soit pas repoussé autant que Shenmue 3 l’a fait.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!