Les personnages littéraires ne restent pas toujours uniquement dans les livres, mais ils parviennent parfois à faire le saut dans le monde des jeux vidéo. L’un des cas les plus importants a été présenté en son temps avec Geralt de Rivia de The Witcher. Mais que faire si nous parlons de personnages encore plus classiques? Un personnage qui a non seulement une grande importance dans les livres, mais qui a même fait le saut au cinéma à bien des égards et, heureusement, s’adaptera également aux jeux vidéo. Bien sûr, nous parlons de Sherlock Holmes.

Le nouveau travail de Frogwares arrive avec l’intention de présenter un jeune Sherlock dans lequel nous verrons son origine et les secrets qui l’entourent. Par conséquent, avec une intrigue aussi intéressante et proposée pour cette 2021, Il n’est pas surprenant que les joueurs aient beaucoup de doutes à ce sujet. Heureusement, l’équipe elle-même a décidé de partager une vidéo centrée sur les questions et réponses du jeu dans laquelle ils ont non seulement parlé de la durée, mais aussi quelques propositions de son histoire.

D’une part, l’étude garantit que le jeu aura une durée moyenne de 12 à 15 heures pour tous ceux qui se lancent directement dans l’histoire. Mais si vous êtes un joueur prêt à accepter le défi du jeu et à terminer les missions secondaires, cela durera environ 40 à 50 heures. De cette façon, nous aurons cinq missions principales et plus de trois grandes missions secondaires, bien que celles-ci soient réparties sur un monde largement ouvert, ce ne sera donc pas un jeu linéaire.

Avec un objectif clair pour aider les locaux pour enquêter sur leurs incidents, nous allons faire vivre à notre détective une grande aventure. Bien sûr, la société a veillé à ce qu’il soit également possible de personnaliser le personnage, il sera donc encore plus intéressant pour chaque joueur d’avoir la possibilité de vivre l’histoire comme il le souhaite.