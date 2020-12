«Les concepteurs devraient explorer d’autres façons de s’amuser», déclare le créateur de Super Mario.

Quand vous parlez de Nintendo, vous pensez Shigeru Miyamoto. L’influence de ce designer japonais est perceptible dans chacun des développements du Big N, toujours axé sur le plaisir à travers mécanique créative et joyeuse pour tous les publics, sans tomber dans la violence «adulte». C’est quelque chose qui est évident avec l’absence de “tireurs“dans le propre catalogue de Nintendo, au-delà de titres comme Splatoon avec son esthétique de bande dessinée, malgré le fait qu’il soit l’un des genres les plus vendus au monde. Un sujet sur lequel Miyamoto lui-même s’est récemment exprimé.

J’ai une certaine réticence à me concentrer sur cette seule source de plaisir Shigeru MiyamotoCertains d’entre vous se souviendront de cette anecdote sur le développement de Goldeneye 007 pour N64, où son directeur affirmait que Miyamoto avait trouvé la violence montrée dans le jeu tragique. Et, en fait, il avait suggéré d’introduire une scène post-crédit où le joueur devait rendre visite à toutes ses victimes dans un hôpital. Eh bien, à la suite de cela, The New Yorker a demandé au créateur japonais son avis sur la prolifération des tireurs réalistes dans l’industrie: “Je pense que les gens sont programmés pour éprouver de la joie quand on lance une balle et nous avons atteint une cible, par exemple, “commente Miyamoto.” C’est la nature humaine. “

“Mais, quand on parle de jeux vidéo, J’ai une certaine réticence se concentrer sur cette seule source de plaisir. En tant qu’êtres humains, nous avons de nombreuses façons de nous amuser », explique le créateur, qui ajoute que« idéalement, les designers devraient explorer ces autres moyens. Je ne pense pas que ce soit mal qu’il y ait des études qui se concentrent sur cette simple mécanique [disparar]Mais ce n’est pas idéal pour tout le monde de le faire simplement parce que ce genre de jeu se vend bien. Ce serait formidable si les développeurs trouvaient de nouvelles façons de provoquer la joie sur leurs joueurs. “

Splatoon 2, Nintendo Switch (2017)

Ce serait formidable si les créateurs de jeux prenaient plus de mesures pour changer de perspective Shigeru MiyamotoPour cela, Miyamoto cherche à se soustraire à une vision simplifiée de les conflits, où le joueur est invité à “tuer” tous les ennemis sans comprendre leur point de vue opposé: “Au-delà de cela, je résiste aussi à l’idée qu’il est acceptable de tuer tous les monstres. Même les monstres ont un motif, et quelques raisons d’être comme elles sont. C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi. Disons qu’il y a une scène où un navire de guerre coule. Si vous le regardez de l’extérieur, cela peut être un symbole de victoire au combat. Mais un cinéaste ou un écrivain peut-être concentrez votre point de vue sur les personnes à bord du bateau, afin que le spectateur puisse voir de près l’impact humain de cette action. “

“Ce serait formidable si les créateurs de jeux vidéo prenaient plus de mesures en changer de perspective, au lieu de toujours voir les scènes sous l’angle le plus évident », conclut Miyamoto. Un mot très intéressant de la créateur de super mario, qui a eu quelques jours mouvementés. Ce week-end, Shigeru Miyamoto a présenté le parc d’attractions Super Nintendo World via un Nintendo Direct spécial. Et, pour l’avenir, le créateur travaille en tant que producteur sur le film d’animation Super Mario qui arrivera en 2022.

