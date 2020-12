Je n’ai jamais été aussi excité pour une série

Remarque: cet article présente l’opinion personnelle sans spoiler de l’auteur sur Shingeki No Kyojin.

Au moment de la rédaction de cet article, nous sommes à quelques jours de la première de la quatrième saison de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan). Il s’avère que je suis tellement excité que je n’ai pas pu m’en empêcher et j’ai décidé d’écrire à ce sujet. En termes de divertissement, je suis plus dans les jeux vidéo. Cependant, j’adore regarder des anime et des séries en direct.

Je ne suis pas un expert en ce qui concerne toutes ces séries “TV”, mais j’aime les regarder et en parler. Surtout si j’ai trouvé la série stupéfiante, quelle qu’en soit la raison. Et, comme vous pouvez le deviner, je trouve que Shingeki no Kyojin est extrêmement exceptionnel.

Je viens de terminer ma 3e manche de la série cette année. (Oui, vous avez bien lu). Après des années d’essais, j’ai finalement demandé à ma femme maintenant de regarder la série avec moi plus tôt cette année. En le regardant pour la première fois de la saison 1 à la saison 3 sans interruption, je suis tombé amoureux de lui.

Auparavant, je n’avais vu Shingeki qu’à l’antenne, mais cette fois, j’ai pu voir à quel point il avait de la valeur de rewatch. Non seulement cela, mais ma femme est passée de «Je ne suis pas intéressé par cet anime grand public» à «Cela pourrait aussi bien être le meilleur anime que j’ai jamais vu et un véritable chef-d’œuvre». Et croyez-moi, je n’exagère pas. Dès que nous en avons eu l’occasion quelques mois plus tard (en raison du verrouillage dans notre pays), elle a exhorté sa sœur et son frère à le regarder avec nous.

En le regardant une deuxième fois, elle a pu apprécier la même valeur de rewatch que j’ai vue la dernière fois. Ensuite, mes beaux-frères et sœurs ont déclaré qu’ils adoraient ça aussi. (Je tiens à souligner que les 3 d’entre eux avaient la même opinion «Je ne suis pas intéressé par cet anime grand public»). Mon beau-frère m’a même fait apprécier un aspect différent de l’anime: la musique.

Musique de Shingeki No Kyojin

Avant, j’aimais suffisamment les ouvertures et les fins d’anime pour ne pas les sauter, mais maintenant je me suis tourné vers l’OST. Comme mon beau-frère a souligné comment les chansons amélioraient les scènes, j’ai commencé à réaliser à quel point elles étaient géniales. Finalement, je n’ai pas pu m’en empêcher et j’ai fini de les chercher.

Maintenant, j’ai tout un tas de musique de Shingeki no Kyojin sur ma bibliothèque Spotify. Chansons à la fois de Linked Horizon et Hiroyuki Sawano. L’OST a des chansons incroyables qui vont d’inspiration et d’excitation à émotionnelles. Et certains d’entre eux, comme Vogel Im Kafig, You See Big Girl / T: T, Attack on D et T-Kt font maintenant partie de mes chansons préférées.

Je peux dire sans aucun doute que j’aime la musique de Hiroyuki Sawano et ses choix de noms particulièrement intéressants. Les paroles et la signification des chansons ont beaucoup ajouté à l’anime pour moi.

Shingeki No Kyojin Rewatch Value

Maintenant, quelques semaines avant la sortie de la prochaine saison et avec tout le battage médiatique, ma femme et moi avons décidé de regarder la série pour la troisième fois ensemble. J’ai déjà parlé de la valeur de rewatch de la série mais cette fois j’ai compris quelque chose: chaque rewatch m’a donné tellement plus.

Le premier Rewatch m’a permis de voir les indices et les œufs de Pâques liés à la tradition du monde. C’était fascinant de voir autant d’entre eux et de réaliser que je ne les ai pas remarqués. Ensuite, lors de la deuxième rewatch, j’ai accordé plus d’attention aux détails et à la musique. Cela m’a donc fait penser à la qualité de l’anime.

Enfin, cette troisième fois, j’ai arrêté de chercher des œufs de Pâques et j’ai décidé de faire attention aux personnages secondaires. En conséquence, j’ai bien mieux compris certains d’entre eux et leurs arcs de caractère. Cette course a été beaucoup plus émouvante pour moi et j’ai appris à aimer et à comprendre des personnages dont je ne me souvenais même pas des noms auparavant.

En fin de compte, alors que nous avons fini de regarder Shingeki une fois de plus, je suis devenu plus excité par ce qui allait arriver. Ma femme et moi avons dit à quel point il est étonnant d’avoir compris que Shingeki no Kyojin est mon anime préféré et j’ose même dire un chef-d’œuvre comme je n’en ai pas vu beaucoup auparavant.