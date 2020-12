Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 13:15 pm

Shinji Mikami Il est l’une des figures les plus reconnues de l’industrie, et avec raison. Ce développeur japonais légendaire nous a apporté de grandes expériences d’horreur au fil des ans. Resident Evil 4 en est un exemple clair, et plus récemment, la saga de Le mal intérieur. Cependant, Mikami il pourrait revenir dans l’industrie avec un nouveau projet, mais à une seule condition.

Dans une récente interview avec Variété, Mikami a expliqué qu’il aimait vraiment travailler sur Le mal intérieurMais en tant que tel, il ne le voyait pas comme un retour triomphant dans le genre de l’horreur. À sa place, Mikami J’aimerais travailler sur une toute nouvelle franchise qui vous donne un contrôle créatif total:

«Mon état d’esprit est que si j’avais la chance de créer un jeu du début à la fin qui me permette de dimensionner ma vision à cent pour cent, alors ce serait certainement mon dernier grand projet en tant que réalisateur. Ce serait probablement la dernière chose que je dirigerais. “

Avec Le mal intérieur, Mikami il voulait faire quelque chose de similaire, mais comme je vous l’ai mentionné plus tôt, il ne considérait pas vraiment que c’était son retour triomphant dans le genre, mais j’espère que nous reverrons certains d’entre lui dans un avenir pas trop lointain.

La source: Variété

