Techland a gagné la reconnaissance des fans pour leur soutien continu à Dying Light. Dying Light 2 devait faire ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et PC au printemps 2020, mais son retard a été annoncé il y a 1 an et à partir de maintenant, on ne sait pas quand il sera disponible. Le développeur; Cependant, il espérait publier des nouvelles sur le jeu en 2021 et il semble qu’ils soient très proches, car un magasin vient de divulguer l’édition à collectionner du jeu.

Techland a été très secret sur les détails de Dying Light 2, mais tout semble que cela va bientôt changer, car l’image de la supposée édition collector du jeu a commencé à circuler en ligne. Selon les informations de l’utilisateur de reddit LuRo332, le magasin tchèque Xzone a publié Dying Light 2: Collector’s Edition sur sa page, qui a été rapidement retirée, mais les utilisateurs ont eu suffisamment de temps pour enregistrer l’image.

Sur la base de ce qui est vu dans ladite image, l’édition collector comprendra le jeu physique pour PlayStation 4, Xbox One ou PC, une carte des lieux secrets, un steelbook, un livre d’art, 3 illustrations, des autocollants UV et un petite lampe de poche avec éclairage ultraviolet pour interagir avec les impressions. Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est qu’il contiendra également une figure limitée du protagoniste du jeu, Aiden Caldwell, qui est sur le point d’attaquer un infecté. Selon les détails, cette édition coûterait environ 210 € EUR. Étant donné que les prix en euros sont généralement les mêmes en dollars, l’édition coûtera probablement 210 USD ou 200 USD.

Edition collector possible de Dying Light 2 (via reddit)

Techland a déclaré qu’il y aurait bientôt de bonnes nouvelles pour Dying Light 2.

Bien que le studio polonais ait veillé à ce que le jeu soit déjà dans sa phase finale de développement, l’absence de nouvelles a attiré l’attention et au début de l’année, des inquiétudes ont été soulevées parmi les fans après l’annonce d’un développeur chevronné qui avait travaillé. 22 ans en studio, Paweł Selinger, en charge de la conception narrative et qui a travaillé sur Dying Light 2 depuis le début, quittera le projet.

Compte tenu de cela, le développeur a confirmé à PC Gamer que ces changements n’affecteraient pas le développement, car d’autres créatifs avaient déjà assumé les responsabilités de Selinger. Il prévoyait également qu’il y aurait des “nouvelles passionnantes” sur le jeu et apparemment cette édition spéciale en ferait partie. Bien qu’il semble que ce soit réel et que ce soit une question de temps pour que cela soit confirmé, il n’y a jusqu’à présent aucune information officielle, nous vous invitons donc, comme à d’autres occasions, à prendre ces détails comme une possibilité.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les rumeurs suggèrent que Microsoft pourrait être intéressé par l’achat de Techland, mais l’étude a nié cette possibilité.

Qu’avez-vous pensé de la supposée édition collector de Dying Light 2? Allez-vous l’acheter? Dites le nous dans les commentaires.

Dying Light 2 est en développement pour PlayStation 4, Xbox One et PC et il est possible qu’il arrive également sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S (bien que l’on ne sache pas si grâce à la rétrocompatibilité ou à des versions améliorées); cependant, il n’y a pas encore de date de sortie ni de fenêtre. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

