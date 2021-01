La nouvelle popularité du jeu vétéran de Facepunch Studios est également perceptible sur Steam.

Vous rappelez-vous comment une poignée de banderoles Est-ce que Among Us est passé d’un jeu pratiquement insignifiant au titre avec les joueurs les plus mensuels de l’histoire? Et bien ça l’est se reproduisant, quoique avec des nombres plus petits: cette fois, le jeu “béni” par des personnalités populaires est Rust. Il est vrai que le bac à sable de survie de Studios Facepunch Il n’a jamais été mort au cours de ses deux années de disponibilité, mais atteint maintenant un nombre inhabituellement élevé grâce à ce facteur de publicité.

Après que certaines des grandes personnalités de la plateforme telles que Shroud, xQc ou Pokimane se soient rencontrées sur le même serveur fin décembre – suivies également par des créateurs de contenu du monde entier, dont Rubius ou Ibai Llanos sur la scène nationale pour nommez-en quelques-uns – Twitch a regardé le décompte de spectateurs simultanés Il est passé au-dessus de 1,2 million, ce que les responsables n’ont pas hésité à célébrer sur les réseaux sociaux.

Il est passé de 87000 à 134000 joueurs simultanés sur Steam en un mois, et augmente Lors de l’analyse du jeu sur les graphiques Steam, il est facile de voir comment l’activité a augmenté également modérément au cours des derniers jours. Pas à des niveaux aussi fous que Among Us, car celui-là pourrait être joué gratuitement sur mobile et celui-ci coûte près de 34 euros sur Steam avec une GTX 980 et une i7 de quatrième génération comme exigences recommandées; mais il y a tout de même 10,89% de joueurs moyens de plus qu’il y a 30 jours et la tendance est positive.

Le pic le plus récent est de 134 000 joueurs, contre 87 000 ce jour-là le mois dernier. Le plus important, insistons-nous, c’est que cette vague de succès vient pratiquement de commencer et les graphiques montrent qu’elle continue de croître. Dans 3DJuegos, nous avons compilé plusieurs jeux qui, comme Rust, ont trouvé une seconde vie.

En savoir plus: Rust et Facepunch Studios.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');