Alors que les fans radicaux de PlayStation et Xbox s’engagent dans des débats et des controverses sur Internet, ceux qui sont chargés de nous apporter les consoles et les jeux vidéo dont nous jouissons sont au-delà de tout conflit et bien qu’il existe un environnement concurrentiel pour le marché, la réalité est qu’ils en apprécient forme de divertissement sans limites, comme beaucoup d’entre nous. Un exemple de ceci est la publication récente de Shuhei Yoshida, un dirigeant de Sony, qui a montré sa Xbox Series X.

Par le biais d’une publication sur son compte Twitter officiel, Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Worldwide Studios et actuel responsable des PlayStation Indies, a révélé que sa Xbox Series X était arrivée à la maison, juste à la date de lancement de la nouvelle génération. La marque Microsoft. Après avoir officialisé qu’il était prêt pour la nouvelle Xbox, le compte officiel de la marque a répondu en notant qu’ils devront faire un espace pour un nouvel ami jeudi prochain, en relation avec les débuts de PlayStation 5.

Nous ferons de la place pour un nouvel ami jeudi! 💚💙 – Xbox (@Xbox) 11 novembre 2020

Bien qu’il n’y ait pas une telle guerre entre PlayStation et Xbox, le geste de Yoshida a un contenu symbolique, car au cas où vous ne vous en souvenez pas, c’est lui qui a joué dans la vidéo controversée avec laquelle PlayStation se moquait de la politique que Xbox avait l’intention d’imposer contre. Les jeux d’occasion, quelque chose qui finalement n’a pas été appliqué sur Xbox One.

Yoshida montre à quel point il était facile d’emprunter un jeu PS4

La Xbox Series X | S a fait ses débuts aujourd’hui et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux nouvelles consoles Microsoft.

