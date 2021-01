Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

SNK a finalement révélé les premiers détails de The King of Fighters XV après une longue attente. Le studio a partagé il y a longtemps une vidéo pour nous présenter plusieurs des premiers combattants du nouvel opus. Maintenant, préparez une série de bandes-annonces pour nous montrer un gameplay et des scènes d’introduction aux combats.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Shun’ei redeviendra le personnage principal de The King of Fighters XV. Pour cette raison, la nouvelle série de vidéos commence par un aperçu qui nous présente certains des mouvements du combattant.

Trouver: une nouvelle édition de KOF 2002 Ultimate Match pour PS4 est en route

Voici comment Shun’ei combattra dans King of Fighters XV

La dernière bande-annonce du jeu nous présente d’abord le look repensé de Shun’ei. Plus tard, nous le voyons dans l’arène de combat où il rencontre Kyo Kusanagi, un autre des personnages clés de la franchise.

SNK a finalement présenté des scènes avec un gameplay, donc la bande-annonce nous permet de voir à quoi ressembleront les matchs. Cependant, des éléments tels que l’interface de combat et les menus du jeu n’ont pas été révélés.

La société a confirmé que l’acteur vocal Takashi Oohara jouera Shun’ei dans l’histoire du jeu. SNK a conseillé aux fans d’être à l’affût, car ils révéleront plus de détails sur le jeu dans les semaines à venir.

Les autres personnages déjà confirmés pour le titre sont Kyo, Benimaru, Mai Leona et K´, donc nous verrons probablement bientôt des vidéos similaires axées sur eux. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse ci-dessous la vidéo sur Shun’ei:

Nous vous rappelons que The King of Fighters XV n’a toujours pas de date de sortie, mais son lancement a été confirmé depuis quelque temps cette année. D’un autre côté, ses plates-formes de lancement restent un mystère, mais les fans pensent qu’elle atteindra les consoles actuelles et de dernière génération.

Dans le cas où vous l’avez manqué: SNK a mis Goku dans une version de développement de The King of Fighters 98

Le King of Fighters XV sera disponible en 2021. Pour plus d’informations sur le nouvel opus de la franchise, cliquez sur ce lien.