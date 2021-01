Les avatars de Nintendo peuvent être transformés en villageois dans le jeu phare de Switch.

Il est bien connu que dans la culture de Nintendo, rien n’est jeté: si le klaxon central du contrôleur N64 a fini par devenir le Nunchuk et que la poignée GC a inspiré la portabilité de Switch, dans le domaine du logiciel les protagonistes d’aujourd’hui sont les personnages mii, qui ont visité toutes les consoles de la société depuis la Wii pour mettre notre visage et notre corps dans toutes sortes de jeux. Mais un utilisateur de Twitter a découvert qu’il avait également «envahi» The Legend of Zelda: Breath of the Wild sans que personne ne s’en aperçoive.

Selon le fil de discussion d’Alice, une experte mii autoproclamée, PNJ génériques qui peuplent les terres d’Hyrule sont créés à partir d’une version plus évoluée de l’éditeur de ces personnages mignons, ce qui signifie que c’est techniquement possible “traduire” un Mii en villageois hyliano, et vice versa – idée observée et contrastée par les internautes à plusieurs reprises. Il y a certaines restrictions, oui, qu’il a également expliquées dans son fil extrêmement populaire sur le sujet.

Il y a quelques limitations et les caractères spéciaux ont des modèles personnalisés “Les PNJ BotW utilisent-ils des Miis? Oui et non”, explique-t-il. “Fondamentalement, ils utilisent une évolution du Mii que les fichiers du jeu appellent UMii […] Les UMii ont presque les mêmes paramètres que les Mii sur la 3DS et la WiiU, avec petites différences ici et là, comme s’ils n’admettaient pas de taches de rousseur. »Ces paramètres incompatibles finissent par générer un fichier séparé avec une approximation d’une autre caractéristique du visage que le jeu vidéo légendaire prend en charge.

La communauté modder Breath of the Wild a validé les découvertes d’Alice, il s’agit donc maintenant d’étudier jusqu’où les possibilités de l’UMii vont. D’autant plus que de nombreuses créations communautaires étaient des atrocités inexplicables où le nez passait sous les lèvres, etc. Indépendamment de la précision de la conversion d’un personnage en un autre, la vérité est que c’est une anecdote très curieuse.

