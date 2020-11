Si vous voulez une proposition à travers les airs pleine d’action, vous pourriez être intéressé par cette proposition.

Si vous aimez les arcades d’aviation et que vous manquez la saga Combat Ace, nous pouvons vous enseigner ce qui pourrait être défini comme un successeur spirituel. On parle de Project Wingman, une arcade de vol clairement inspirée de la saga Namco, qui a une bande-annonce et une date de sortie.

Project Wingman sera disponible à partir du 1er décembre, comme confirmé par le secteur D2, développeurs du projet. Le jeu proposera divers missions de vol et modes de jeu, parmi lesquels le combat aérien sera combiné avec des assauts au sol même à grande échelle. De plus, si vous voulez que l’immersion soit encore plus grande, il est entièrement compatible avec les appareils de realité virtuel.

Comme indiqué par Sector D2, le jeu aura une jouabilité soignée pour offrir une expérience directe et simple. Un produit destiné aux passionnés d’aviation qui souhaitent voler facilement et sans les exigences que les simulateurs ont généralement comme Flight Simulator. Il vise également à atteindre ceux qui veulent un jeu d’action à travers des ciels virtuels.

Nous devrons garder une trace de Project Wingman, pendant que vous pourrez jeter un œil aux meilleurs jeux d’avion que nous avons sur notre liste.

