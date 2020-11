Si vous aimez Blade Runner, vous ne pouvez pas manquer ce mod Serious Sam Fusion

Blade Runner: Cells Interlinked 2021 est un mod avec une histoire basée sur cet univers cyberpunk.

Esthétique cyberpunk il a toujours été le protagoniste de grandes œuvres de littérature, de cinéma ou de jeux vidéo. Dans quelques semaines, le dernier grand titre utilisant cette esthétique sortira, Cyberpunk 2077, mais sur le marché il y a d’autres options, comme le récent Ghostrunner. Au cinéma, l’un des grands représentants de ce thème est Coureur de lame, le film classique avec Harrison Ford.

Blade Runner: Cells Interlinked 2021 nous place avant les événements du court Black Out 2022Le film a également reçu une adaptation aux jeux vidéo et, en fait, le remaster de ce jeu classique, Blade Runner: Enhanced Edition, devait nous arriver bientôt, mais il a été retardé indéfiniment. Maintenant, grâce à un mod qui transforme complètement le jeu Serious Sam Fusion, vous pouvez faire l’expérience d’un nouvelle aventure basé sur l’univers Blade Runner pour faire l’attente plus agréable.

Utilisateur Steam Syndroïde a créé un mod pour ce jeu appelé Blade Runner: cellules interconnectées 2021, une histoire alternative qui nous place avant les événements du court “Black Out 2022”. Le mod fournit un deux heures de campagne, avec différents mappages, cinématiques et doublages spécialement conçus pour l’occasion.

L’histoire se concentre sur Trixie, une réplicante fugitive qui lutte pour la liberté dans un monde où elle est obligée d’obéir. Trixie est un prototype de réplicant du Nexus 8 et, avant d’être activé, une société rivale le vole pour enquêter. Là commence l’histoire dans laquelle Trixie commence à prendre conscience des humains et des réplicants et cherche des réponses.

Le mod est très travaillé et présente un niveau de détail assez élevé. De plus, le moddeur a indiqué que dans les futures versions, il prévoyait de ajouter la prise en charge de la réalité virtuelle, donc l’immersion dans l’univers de Blade Runner serait totale. Vous pouvez télécharger le mod complètement gratuit depuis sa page Steam Workshop.

