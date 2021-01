Une proposition multijoueur de NetEase qui débutera sa bêta fermée ce mois-ci, et vous pouvez maintenant vous inscrire.

Le géant chinois du jeu vidéo Jeux NetEase vient d’annoncer Lost Light. Ceci est votre nouveau jeu de tir de survie compétitif pour iOS et Android, qui commencera ses étapes par un test fermé qui fera ses débuts en Australie et en Nouvelle-Zélande le 28 janvier, et plus tard dans le reste des régions. Votre inscription est maintenant ouverte partout dans le monde, et les utilisateurs intéressés à y accéder peuvent s’inscrire via ce lien.

Dans Lost Light, les joueurs doivent entrer dans une zone de confinement en tant que membres de la Firefly Squad. En charge de découvrir les secrets et conspirations qui se cachent dans cette zone, les joueurs pourront choisir survivre seul, luttant contre les dangers de ce lieu et obtenant tout le butin à portée de main, ou rejoignez d’autres joueurs pour augmenter vos chances de survie et surmonter des défis encore plus grands.

À sa base, Lost Light est un jeu de tir multijoueur avec des mécanismes de survie, et ses créateurs promettent d’offrir armes à feu réalistes avec d’abondantes modifications. De même, les joueurs peuvent coopérer entre eux si la situation l’exige, soit pour affronter un ennemi très puissant, soit même demander aux autres joueurs pour les sauver s’ils sont abattus au combat. Tout cela dans un monde ouvert, où les joueurs peuvent créez vos propres abris où vivre et stocker leurs ressources, et ils peuvent même échanger avec d’autres joueurs à partir de là.

Comme nous l’avons mentionné au début, Lost Light commencera sa bêta fermée le 28 janvier d’abord en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les joueurs intéressés à essayer ce jeu de tir de survie multijoueur pour iOS et Android peuvent s’inscrire maintenant à sa bêta fermée pour recevoir une invitation dès qu’elle est disponible. Jusque-là, si vous recherchez une proposition similaire avec laquelle sortir ces jours-ci, sur notre site Web, vous pouvez consulter les tireurs mobiles les plus populaires du moment.

En savoir plus sur: NetEase, Lost Light, Ios et Android.

