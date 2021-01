Si vous aimez Rust, ces 6 jeux de survie devraient être sur votre liste de souhaits

State of Decay 3, Grounded ou Sons of the Forest sont quelques-unes des propositions les plus prometteuses.

Si vous suivez l’actualité du monde du jeu vidéo, vous saurez sûrement que le jeu de survie Rust connaît un montée en popularité. Le titre de Studios Facepunch concentre de nombreux acteurs car les principaux streamers espagnols, tels que Ibai Llanos ou Auronplay, ils jouent tous ensemble sur un même serveur, Egoland. La série est un succès.

De plus, les streamers américains aussi ils ont rejoint la vague Et dans l’ensemble, Twitch a redécouvert Rust. Et oui, on peut parfaitement dire que le jeu Facepunch vit une seconde vie comme Among Us et d’autres titres. La preuve en est non seulement le plus grand intérêt des utilisateurs, mais aussi les données de ventes et de revenus des dernières semaines, ce qui même ses créateurs ne croyaient pas.

Il est clair que ce type de jeu vidéo ils ont une traction et il existe déjà de bons exemples sur le marché, tels que Ark, The Forest, Raft ou Stranded Deep, bien que ces deux derniers soient toujours en accès anticipé après plusieurs années. C’est un genre qui aime et qui a des adeptes, et sûrement la nouvelle montée de Rust rend de nombreux joueurs qui n’étaient pas au courant de ce type de jeu vidéo. s’intéresser à eux.

Par conséquent, dans Jeux 3D nous avons sélectionné 6 jeux de survie similaire au style Rust qui est annoncé et devrait arriver dans le les mois prochains. Bien sûr, il n’y a pas de dates précises pour eux et nous savons déjà que le coronavirus peut retarder tout développement. L’un de ces jeux sera-t-il le prochain succès? En attendant de le savoir, nous vous laissons notre guide de survie Rust pour débutants, au cas où vous oseriez l’essayer.

État de décomposition 3 Probablement l’un des grands noms qui arriveront exclusivement dans l’écosystème Xbox à l’avenir (Xbox Series X | S et PC). On ne sait presque rien du nouveau jeu vidéo Undead Labs, mais sa première bande-annonce avec une scène enneigée alors que le protagoniste est entré dans les yeux. On peut s’attendre à une bonne aide de zombies et à un jeu de survie exigeant.

Icare L’un des jeux de survie les plus flashy de ces dernières années était DayZ. Si vous l’avez aimé, faites attention, car ce jeu est de son créateur Dean Hall. Icarus est un jeu coopératif et multijoueur gratuit, qui nous invitera à conquérir un territoire extraterrestre à explorer. Nous devrons survivre, construire notre base et nous développer dans un vaste monde ouvert.

Mis à la terre Un autre jeu vidéo Xbox Game Studios, que vous pouvez vraiment essayer maintenant, car il est en accès anticipé. Le jeu d’Obsidian nous met dans la peau d’enfants qui ont été rétrécis sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant, ils ont la taille d’une fourmi et doivent survivre dans l’arrière-cour d’une maison. Une proposition très amusante que nous vous recommandons d’essayer, surtout entre amis.

Smalland Oui, la réalité est que Smalland et Grounded sont similaires, ils ont une proposition similaire. De plus, les créateurs de ce jeu disent que si vous aimez Obsidian, vous devriez l’essayer … Et c’est probablement le cas. Ce titre “arrive bientôt” en Early Access et nous invite également à survivre dans un monde sauvage où nous sommes minuscules. Ça a l’air génial, vraiment.

Fils de la forêt L’un des jeux les plus acclamés de ces dernières années dans ce genre a été The Forest. En 2019, le studio en charge du titre, Endnight Games, a annoncé que la suite est en développement: Sons of the Forest. Honnêtement, on ne sait presque rien sur le jeu vidéo, mais une nouvelle bande-annonce est sortie fin 2020 et a confirmé son départ en 2021, nous attendons donc des nouvelles bientôt.

Subnautica: sous zéro La suite du célèbre Subnautica est en accès anticipé et pousse les mécanismes vus dans l’original encore plus loin, nous replaçant sur la planète 4546B. La nouvelle zone de ce jeu a des emplacements terrestres et plus de structures à explorer, mais l’action principale se déroule en haute mer. Si vous avez aimé le premier, jetez un œil.

